برياتوري يحدد الموعد الذي ستتمكن فيه ألبين من صعود منصات التتويج
يرى فلافيو برياتوري أن ألبين ستبدأ بالمنافسة على منصات التتويج في موسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا 1.
أوليفر أوكس، مدير فريق ألبين وفلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين
الصورة من قبل: ألبين
تحدث فلافيو برياتوري – المستشار التنفيذي لدى ألبين والذي حل ضيفًا على بودكاست Formula For Success – عن عودته إلى الفريق المتمركز في إنستون ومستقبل العلامة في الفورمولا 1.
عمدت ألبين إلى ضم برياتوري مؤخرًا في محاولة لتعزيز فرص الفريق في العودة إلى المنافسة في المقدمة بعد سلسلة التراجع الأخيرة.
"كنت اعرف لوكا دي ميو المدير التنفيذي قبل قدومه إلى ألبين" قال برياتوري، مُضيفًا: "قدمت له بعض النصائح عندما أتى إلى الفريق، حيث قلت له: الفورمولا 1 مشروع معقد للغاية والأشخاص التي لديك ليست جيدة بالقدر الكافي. لكنه لم يستمع إليّ".
وتابع: "لاحقًا بعد 3 أعوام، اتصل بي لوكا والتقينا وقال لي: لقد وصلنا لوضع مزرٍ مع فريقي. لم يكن منّي إلا أن قلت له: لوكا، الفورمولا 1 مشروع مختلف تمامًا، لا يمكنك إدارته مثل أية شركة أخرى، فأنت لا تحتاج إلى البيروقراطية هنا، يجب أن يكون لديك أشخاص حياتهم مكرّسة للفورمولا 1، أنت تحتاج لذلك".
وأكمل: "وحينها طلب مني أن أعود إلى الفريق وبدأنا النقاشات حول الأمر. فأنا أعرف الفريق وأعرف المصنع في إنستون وأدرك كافة الأمور. فلمَ لا. لكنني لم أرغب العيش في إنجلترا – لذلك يوم واحد في الأسبوع كان كافيًا، كما أنني لم أرغب التواجد في كل جائزة كبرى".
وأردف: "عدت الآن إلى فريقي القديم الذي فزت معه بسبع بطولات. إنه تحد جديد وحافز مختلف. أنا سعيد جدًا بالعودة، والآن لدينا مدير فريق جديد، أوليفر أوكس".
واختتم: "نعمل سويًا مع لوكا وأوليفر الآن. أعطوني عامين فقط وأعدكم بأن ألبين ستكون على منصة التتويج في 2027".
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