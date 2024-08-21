برياتوري: هوية زميل غاسلي في ألبين "ليست مهمة"

منذ عودته إلى فريق إنستون، بذل برياتوي جهده لضم كارلوس ساينز من فيراري، لكن الإسباني وقّع في نهاية المطاف مع ويليامز.

ومن بين أهم المرشحين لنيل مقعد إستيبان أوكون - الذي سيترك صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري - هو جاك دوهان، السائق الاحتياطي.

وكان دوهان قد أجرى عدة تجارب مع الفريق، وهو يعمل عن كثب مع ألبين خلال هذا الموسم.

لكن حالياً، يرى برياتوري أن هوية زميل غاسلي لا تشكل أهمية حيوية للفريق.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل برنامج "Formula For Success" الإذاعي عبر الإنترنت، حول هوية زميل غاسلي: "لا أعلم بعد، لكن حالياً، فإن هوية الزميل ليست مهمة".

وأكمل: "حالياً، علينا تقوية الفريق تجارياً، تقنياً وإدارياً".

وأردف: "لن يشكل السائق فارقاً الآن، بل لمواسم 2026-2027-2028".

وكانت ألبين قد بدأت الموسم بسيارة ضعيفة للغاية حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثامن ضمن ترتيب البطولة مع 11 نقطة فقط.

ويرى برياتوري أن الأولوية تعود لرفع تأدية السيارة وهيكلة الفريق، لكن وجود سائق ثانٍ جيد أمر ضروري لاستخلاص أكبر ما يمكن من الأداء.

فقال: "حالياً، الأمور الهامة هي تحسين الأداء".

وأكمل: "إن كانت لديك سيارة جيدة، فإنك بحاجة لسائق جيد. هدفنا وضع كامل طاقتنا في الناحية التقنية لضمان تحسين السيارة للموسم المقبل".

واختتم: "سنرى فريق ألبين جديداً في موسم 2026".