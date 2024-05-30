برياتوري مرشح لدور ضمن صفوف ألبين وسط إحباط رينو من النتائج الأخيرة

أوردت صحيفتا كورييري ديللا سيرا الإيطالية وليكيب الفرنسية أن صاحب الـ 74 عامًا يعد مرشحًا من قبل لوكا دي ميو المدير التنفيذي لرينو ليصبح مستشارًا خاصًا للمساعدة في قلب حظوظ فريق الفورمولا 1.

وقد أشارت التقارير بأن دوره سيتمثّل في المساعدة ضمن عملية التوظيف لتعزيز مقر الفريق في إنستون وقسمه للمحرك في فيري عوضًا عن دور ملموس أكثر داخل هيكل ألبين.

هذا وقد رفضت ألبين تأكيد أو نفي وصول برياتوري، حيث نشرت البيان التالي: "نتواصل كفريق بشكل مستمر مع عدد من خبراء الصناعة ضمن سعينا لتحسين الأداء الكلي. كما أننا نقيم كل المعطيات المعنية، وعندما يكون الوضع مناسبًا، فإننا نسعى للاستشارة من الأشخاص ذوي الخبرة والنجاحات السابقة. إذ لا يمكننا التعليق على أيّة مسائل فردية".

في المقابل، وفي حال تأكيد وصول برياتوري، فإن ذلك بالتأكيد سيتسبب ببعض الإزعاج ضمن بعض الجهات.

حيث أن المدير السابق لفريقي رينو وبينيتون كان قد قضى فترة حظرٍ من دخول بادوك الفورمولا 1 على إثر دوره الأساسي في فضيحة كراشغايت في سنغافورة 2008.

إذ تم إلغاء حظره مدى الحياة في 2013، حيث بات الإيطالي زائرًا منتظمًا في الجوائز منذ ذلك الحين. وكان حاضرًا في جائزة موناكو الأسبوع الماضي وشوهد رفقة ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا 1.