قبل عشرين عامًا، في عامي 2005 و2006، عندما كان فريق إنستون لا يزال يشارك تحت اسم رينو، قاد برياتوري الفريق إلى تحقيق بطولتين متتاليتين مع فرناندو ألونسو.

ويبدو أنخ واثق جدًا من قدرة الفريق على تكرار ذلك مرة أخرى.

مع ذلك، شدد المدير الإيطالي على أنه من أجل تحقيق الانتصارات، يتعين عليهم أولًا المنافسة في مقدمة شبكة الانطلاق.

وضمن حديثه مع دارين كوكس ضمن سلسلة «في حوار مع...»، أكد برياتوري أنهم يمتلكون كامل مقومات الفوز.

فقال: "لدينا كل ما نحتاج إليه للفوز، لأن الاتفاق الذي لدينا مع مرسيدس رائع، لقد اخترنا الشريك المناسب".

وأكمل: "كما أننا نقوم باستثمارات كبيرة في المصنع. لدينا كل شيء".

وأردف: "نحن بحاجة فقط إلى تجميع كل شيء معًا. ولكي نجمع القطع معًا، نحتاج إلى أن نكون أكثر إبداعًا قليلًا مما نحن عليه الآن، وأن نخاطر أكثر مما نفعل حاليًا. لكنني واثق من هذا الفريق..".

وأردف: "لا أعرف لماذا لا يمكننا الفوز. لا أعرف لماذا لا يمكننا التغلب على مكلارين. لا أعرف لماذا لا يمكننا التغلب على فيراري. لقد فعلنا ذلك من قبل. الأمر يتعلق فقط بالإيمان بما تفعله. الأمر يتعلق بمنافسة هؤلاء الأشخاص".

وقد انضم برياتوري إلى فريق ألبين مستشارًا إداريًا لفريق الفورمولا 1 في عام 2024. وتولى المدير الإيطالي فعليًا منصب مدير الفريق في مايو الماضي، عقب استقالة أوليفر أوكس.

كما لعب برياتوري، البالغ من العمر 76 عامًا، دورًا أساسيًا في تأمين انتقال ألبين إلى استخدام محركات مرسيدس، بعدما فقد الفريق ثقته في وحدة طاقة رينو.

فلافيو برياتوري وفرناندو ألونسو، ألبين الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images

وحقق الفريق منصة التتويج الوحيدة له هذا الموسم من خلال احتلال بيير غاسلي المركز الثالث في جائزة موناكو الكبرى.

واتخذ برياتوري نهجًا واقعيًا، موضحًا أن عملية تطوير الفريق تتقدم بنجاح خطوة بخطوة.

حيث قال: "بالطبع، أنت بحاجة إلى السنة الأولى. هذه هي السنة الأولى التي نقوم فيها بتجميع القطع معًا شيئًا فشيئًا".

وأكمل: "في العام الماضي، وعدت رينو بأننا سنكون ضمن المراكز الستة الأولى في العام التالي. إذا حققنا ذلك، فربما يمكننا حتى الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى".

وأردف: "لكن الانتقال من المركز العاشر وإنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى يُعد إنجازًا بالفعل. هذا ما وعدت به".

وتوفر هذه الالتزامات الأولية تجاه الشركة الأم، رينو، مصدرًا إضافيًا للتحفيز للمدير الإيطالي، إذ يرتبط جزء من مكافأته أيضًا بأداء فريقه في بطولة الصانعين.

وتحتل ألبين حاليًا المركز السادس، ولا يفصلها سوى خمس نقاط عن ريسينغ بولز، الذي يتصدر فرق وسط الترتيب في المركز الخامس.

حيث تابع برياتوري: "شرط الحصول على المكافأة هو أن نكون ضمن المراكز الستة الأولى. على أي حال، سأحصل على المكافأة على الأقل. هناك الكثير من المكافآت هذا العام والعام المقبل".

ويقدر برياتوري مستوى رضاه عن وضع ألبين الحالي بنحو ستة ونصف من عشرة، ووصف نقاط التركيز في تطوير السيارة بهذه الكلمات:

"تصبح الأمور أكثر صعوبة كلما تقدمنا. لكن، تجمعنا علاقة رائعة مع مرسيدس".

وأردف: "لدينا الآن وحدات طاقة مرسيدس، وهذا غيّر الشعور لدى الجميع هنا بشكل كامل".

وأضاف: "نعلم أن جزءًا من الفريق على الأقل هو الأفضل، ولدينا أيضًا علبة تروس مرسيدس. نحن في وضع جيد مع محرك مرسيدس وعلبة تروس مرسيدس".

واختتم: "لذلك يركز فريقنا الآن على المنطقة الممتدة من الجناح الأمامي إلى السائق، لأن هذا هو المكان الذي نواجه فيه المشاكل".