برياتوري ليس "الشخص السيّئ" في إنهاء مشروع محرّكات رينو

أصرّ فلافيو برياتوري مستشار فريق ألبين إلى أنّه لا يجب النظر إليه على أنّه ليس "الشخص السيّئ" في خطّة من قبل رينو لإنهاء برنامج محرّكاتها للفورمولا 1.

كجزء من مراجعة من قبل لوكا دي ميو المدير التنفيذي لرينو لمستقبل فريق ألبين في الفورمولا 1، يستعدّ الصانع الفرنسي للتخلي عن برنامج وحدات الطاقة والتزوّد بمحرّكات مرسيدس بدءًا من 2026.

ومن المنتظر أن يتمّ اتّخاذ قرار بشأن المسألة في 30 سبتمبر، وذلك عندما سيتمّ إعلام الطاقم في مصنع فيري-شاتيون قرب باريس برؤية مدراء العلامة الفرنسيّة للمستقبل.

لكنّ جميع المؤشّرات تفيد بأنّ ألبين ستُقدم على الانتقال إلى محرّكات مرسيدس وإنهاء برنامج محرّكات رينو الذي انطلق في 1977.

وأصدر ممثّلون عن طاقم المحرّكات في رينو الأسبوع الماضي بيانًا نادوا فيه دي ميو بإعادة التفكير في خطّة إنهاء مشروع المحرّكات والذي قالوا أنّه بدأ بخفض التكاليف من 120 مليون دولار للتطوير إلى 17 مليون دولار كصفقة تزوّد.

فلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لكن في حين برياتوري ينخرط بشدّة في إجراء التغييرات في ألبين التي يعتقد بأنّها ضروريّة للعودة إلى المقدّمة في البطولة، فإنّه أوضح أنّ القرار بشأن المحرّكات ليس هو من يقف وراءه.

وعندما سُئل عن عدم رغبته في منح منشأة فيري فرصة لإظهار ما تقدر على فعله، أجاب: "المشكلة هي الأدلّة".

وأضاف: "في ما يتعلّق بالمحرّك، فقد تقرّر ذلك من قبل الإدارة بالفعل، وذلك عادي بالنسبة لي".

وأكمل: "أقبل بكلّ ما يُقرّره الرئيس. تقرّر ذلك بالفعل، قبل فترة قصيرة من وصولي إلى الفريق".

وعند الإلحاح عليه لتوضيح إن كان تغيير المحرّك ليس من خططه، أجاب: "لا، لست الشخص السيّئ طوال الوقت... يُمكن لومي على كلّ شيء آخر، لكن ليس هذا".

لا بيع، ولا الكثير من الموظّفين

لا يهاب برياتوري إحداث التغييرات في ألبين في حال اعتقد بأنّها ضروريّة لضمان قلب التأخّر.

ويرى الإيطالي مشكلة في وجود الكثير من الأشخاص المنخرطين في عمليّة صنع القرار، وهو ما أخّر الفريق.

وفي حين أنّ ذلك العامل أدّى إلى فكرة قد تعني خفض عدد الموظّفين في منشأة إنستون، فإنّ برياتوري قال أنّه ليس من الضروري حدوث ذلك.

كما فنّد برياتوري أيّة إشارات إلى أنّ التغييرات التي يُجريها في الفريق بغرض تحضيره للبيع.

وقال: "كلّا، لا شيء للبيع. كلّ شيء، نشتريه. لو حصلنا على الفرصة، فسنشتري فريق فورمولا 1 آخر وأضع مديرًا إداريًا فيه".

وأكمل :"أمرٌ واحدٌ واضحٌ للغاية. لا يريد لوكا دي ميو بيع الفريق مطلقًا. ذلك أمرٌ نهائي".