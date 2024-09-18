برياتوري: لم أنس الوصفة السحرية التي جعلتني أفوز بالألقاب بميزانية أقل من المنافسين
أبدى فلافيو برياتوري ثقة كبيرة في قدرته على إعادة فريق ألبين إلى البطولات.
فلافيو برياتوري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
يرى فلافيو برياتوري المستشار التنفيذي لألبين أنه قادر على إعادة الفريق إلى سكة البطولات مثلما سبق وفعل مع رينو.
كما أشار إلى تفضيله لتطوير المواهب عوضًا عن شرائها، وذلك بعد أن فشلت مفاوضات ضم كارلوس ساينز إلى الفريق، وكذلك المصمم العبقري أدريان نيوي.
وقد أوضح برياتوري أنه لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع كل من ساينز ونيوي، لكن الفريق يعمل على استراتيجيات مختلفة للمستقبل.
حيث قال: "حاولنا جلب كارلوس ساينز وأدريان نيوي إلى الفريق، لكن المحادثات لم تسر بشكل جيد".
وأضاف: "لدينا بالفعل سائقون سريعون وموهوبون، لكن المشكلة تكمن في السيارة. كما أنني أودّ تطوير السائقين عوضًا عن شرائهم، كما سبق وفعلت مع مايكل شوماخر وفرناندو ألونسو".
وتابع: "آمُل أن يمنحنا (جاك) دوهان الثقة لموسم 2025. أما بالنسبة للبطولات، فقد فزت دومًا بالبطولات مع ميزانية أقل بـ 30 بالمئة من المنافسين، وأنا لم أنس الوصفة السحرية لفعل ذلك".
يُذكر بأن برياتوري قد سبق وصرح بأن المشاكل الإدارية السابقة هي السبب في معاناة ألبين في الفورمولا 1.
"لم تكن هنالك إدارة في الواقع. أعتقد بأن تلك كانت مشكلة ألبين. إذ أنهم في مرحلة ما اختاروا المديرين الخاطئين، حيث كانت قائمة هؤلاء الأشخاص طويلة للغاية" قال برياتوري.
وتابع: "من الصعب أن تدير في إنستون، إنها فريق كبير، وحش ضخم. عليك أن تكون هناك. من الصعب أن تدير فريقًا واحدًا مثل ألبين من باريس، أو من أي مكان آخر. يجب أن تكون حاضرًا وبشكل يومي".
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