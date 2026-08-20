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برياتوري: غاسلي أحد أفضل ستة سائقين في الفورمولا 1

يعتقد فلافيو برياتوري أن بيير غاسلي واحد من أفضل ستة سائقين على شبكة الانطلاق.

منشور:
بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: آني غراف

تعني العطلة الصيفية في الفورمولا 1 دائمًا توقف هدير المحركات، لكن شائعات الانتقالات تتصاعد في المقابل. وتطغى النقاشات حول إمكانية انتقال السائقين بين الفرق على الأحاديث الفنية المتعلقة بالسيارات والمحركات.

لكن ألبين تبدو هادئة إلى حد كبير، على الأقل فيما يتعلق ببيير غاسلي. فالسائق الفرنسي واحد من عدد قليل من السائقين على شبكة الانطلاق الذين يمتد عقدهم ليس فقط إلى موسم 2027، بل أيضًا إلى 2028.

وعلى مدار مسيرته، لم يحصل غاسلي فعليًا على فرصة لقيادة سيارة فورمولا 1 من المستوى الأعلى، باستثناء موسم 2019، عندما أمضى الأشهر الستة الأولى مع ريد بُل. وكانت تلك الفترة القصيرة مع الفريق صعبة للغاية لدرجة أنها كادت أن تنهي مسيرته.

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وفي مقابلة مطولة عبر بودكاست "ذا ريس بيزنس"، قيّم مدير فريق ألبين فلافيو برياتوري وضع غاسلي والفريق، مؤكدًا أن تشكيلة السائقين هي حاليًا أقل المشكلات أهمية التي يتعين حلها.

حي قال: "أولويتي الآن هي بناء فريق سباقات، وأعتقد أن السائقين الذين لدينا جيدون".

وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن السائقين من المستوى الأعلى، فأعتقد أن بيير واحد من أفضل ستة سائقين على شبكة الانطلاق. ما نحتاج إليه الآن هو سيارة أفضل، والمزيد من الثقة في السائقين الموجودين داخل المصنع".

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