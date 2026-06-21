برياتوري عن انتقالات 2027: "الانتقال الواقعي الوحيد هو انتقال فيرستابن إلى مرسيدس"
أكد فلافيو برياتوري أنه يتوقع انتقالًا "واحدًا" فقط قادرًا على هز أرجاء البادوك في موسم 2027.
فلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين
الصورة من قبل: سام باجنال
يقضي فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا 1 موسمًا يفتقر إلى المنافسة مع سيارة أستون مارتن "أيه.أم.آر26" الجديدة.
وبعد أن حصد نقطة واحدة فقط حتى الآن في موسم 2026، ارتبط اسم السائق الإسباني مؤخرًا بالعودة إلى فريقه السابق ألبين.
وكانت العودة المحتملة إلى الفريق الفرنسي ستعني لم شمله مع فلافيو برياتوري، الذي لعب دورًا مهمًا في تتويجه بلقبي العالم عامي 2005 و2006.
لكن برياتوري، البالغ من العمر 76 عامًا، قال في تصريحات لوسيلة الإعلام الإيطالية Moto.It إنه يعتقد أن هناك انتقالًا كبيرًا "واحدًا" فقط يبدو مرجحًا في عام 2027.
وشدد برياتوري على أن السائقين أصحاب الخبرة مثل ألونسو وهاميلتون لا يزالون يتمتعون بقيمة كبيرة في الفورمولا 1، قائلًا: "للأسف، فرناندو لا يمتلك سيارة تنافسية هذا العام، لكنه عندما يرى فرصة صغيرة فإنه يستغلها فورًا".
وأضاف: "فرناندو، مثل هاميلتون، ظاهرة استثنائية. أعتقد أن كليهما مفيدان جدًا للفورمولا 1ز فهما علامتان تجاريتان بحد ذاتهما. لا أعتقد أننا سنشهد الكثير من التغييرات في انتقالات 2027. الانتقال الواقعي الوحيد هو انتقال فيرستابن إلى مرسيدس".
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وتابع: "نحن سعداء بسائقينا الحاليين، وسنرى ما سيحدث في المستقبل. في نهاية المطاف، مهمتي هي معرفة ما يمكننا تحقيقه مع السائقين الذين نمتلكهم وإجراء التغييرات عند الضرورة. سنقيم الفرص المتاحة. هذا نهج لا يقتصر علينا فقط، بل ينطبق على الجميع".
وبعد سبعة سباقات من موسم 2026، يقدم فريق ألبين أداءً لافتًا، خاصة بفضل التحول إلى وحدات طاقة مرسيدس.
وتمكن السائق الفرنسي بيير غاسلي، الذي جُرد من منصة تتويجه في موناكو قبل أن يستعيدها لاحقًا، من تسجيل النقاط في جميع السباقات التي أنهاها هذا الموسم.
ويحتل غاسلي حاليًا المركز الثامن في ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق 14 نقطة فقط عن ماكس فيرستابن صاحب المركز السابع.
وقد اعترف برياتوري بأنه منبهر للغاية بأداء غاسلي، قائلًا: "كان بيير مفاجأة كاملة بالنسبة لي. كلما تعرفت عليه أكثر، أدركت قيمته بشكل أفضل. إنه شخصية رائعة ويتمتع بتفانٍ استثنائي في عمله".
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