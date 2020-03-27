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برياتوري حذّر ألونسو من الانضمام إلى مكلارين ومزاملة هاميلتون في 2007

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برياتوري حذّر ألونسو من الانضمام إلى مكلارين ومزاملة هاميلتون في 2007
27-03-2020

قال فلافيو برياتوري أنّه حذّر فرناندو ألونسو من مغبّة التوجّه إلى مكلارين في 2007 كونه اعتقد بأنّ لويس هاميلتون كان "في جيب" رون دينيس مدير الفريق آنذاك.

قال الإيطالي، الذي كان مدير فريق رينو خلال تلك الفترة إلى جانب لعبه لمدير أعمال ألونسو، أنه كان مشكّكًا في الوضع الذي كان سائقه سيجد فيه نفسه منذ الوهلة الأولى.

وبحديثه إلى الحوار الإذاعي للفورمولا واحد "بيوند ذي غريد"، قال برياتوري: "توجّه إلى مكلارين ولم أكن سعيدًا حيال ذلك كون الأمر لم يكن عبارة عن توجّه شومي إلى فيراري. كان فرناندو متوجّهًا إلى مكلارين، وبالنسبة لفرناندو فإنّ مكلارين لم تكن مطلقًا حلمه".

وأضاف: "قلت له: لديك الشاب الجديد، والشاب الجديد كان لويس هاميلتون، والشاب الجديد في جيب رون دينيس، الأمر أشبه بك معي! وأعدك بأنّك ستُواجه معركة، والشاب محميٌ من قبل رون دينيس".

وقال برياتوري أنّ ألونسو كان يعني تلك التحفظّات، لكنّه شعر بأنّه سرعته ستكون كافية للتغلّب على أيّة مناورات سياسيّة محتملة.

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وقال بخصوص ذلك: "لو أدرك رون دينيس مدى سرعة هاميلتون، فلن يُنفق الأموال الطائلة التي كان يدفعها لفرناندو. لو علمت بوجود سائقٍ سريع جدًا، فلماذا سأحتاج لآخر؟ وكانت معركة كبيرة".

وأشار برياتوري إلى أنّه مع انهيار العلاقة بين رون دينيس وألونسو في 2007، فقد اختار هو عدم التدخّل.

وقال: "قام رون دينيس بكلّ شيء بنفسه، ولا تحتاج أنت لمساعدته. كنت أشاهد وقد قام هو بكلّ شيء".

وأردف: "شاهدت فحسب. أعلم ما حدث. كانت رؤية إجراء وقفة صيانة هاميلتون أوّلًا ومن ثمّ ألونسو بعد سباقَين فقط أمرًا كافيًا، لأنّني أعرف فرناندو..."

ويسعى ألونسو حاليًا للعودة إلى الفورمولا واحد، حيث لا يملك برياتوري أيّة شكوك في أنّ بوسع بطل العالم مرّتين تحقيق النجاح إن حصل على فرصة في أحد فرق القمّة في 2021.

وقال: "100 بالمئة بكلّ تأكيد. سنرى. لا أعلم، هناك الكثير من العقود التي تنتهي والسائقون ينتقلون من مكان لآخر، لذا سنرى".

وأكمل: "أودّ رؤية فرناندو في فريق يملك فرصة 50 بالمئة للفوز بالسباق عندما يبدأ. لكن لا توجد الكثير من الفرق التي توفّر تلك الفرصة. لديكم مرسيدس، وفيراري وريد بُل".

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