برياتوري: بياستري سيكون بطلًا للعالم في الفورمولا 1
يعتقد فلافيو برياتوري أن أوسكار بياستري يملك من الموهبة ما يؤهله لأن يحقق لقب بطولة العالم للفورمولا 1.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
يخوض أوسكار بياستري موسمه الثاني في الفورمولا 1، لكنه أثبت بالفعل أنه يمتلك موهبة كبيرة ليرتقي لآمال فريق مكلارين التي وضعها له، بل ويمكن القول بأنه تخطى حتى توقعات الفريق.
نجح الأسترالي الشاب في إحراز أولى انتصاراته في الفورمولا 1 من بوابة جائزة المجر الكبرى الشهر الماضي، كما حل وصيفًا في جائزة بلجيكا الكبرى قُبيل بدء العطلة الصيفية.
هذا ويحتل بياستري حاليًا المركز الرابع في ترتيب السائقين الذي يتصدره ماكس فيرستابن أمام لاندو نوريس وشارل لوكلير.
من جهته، وضمن معرض حديثه خلال حواره مع بودكاست Formula for Success، أشاد فلافيو برياتوري المستشار التنفيذي لفريق ألبين بموهبة بياستري صاحب الـ 19 عامًا وما يملكه من خصال تؤهله لأن يصبح بطلًا للعالم.
حيث قال: "بياستري هو بالفعل أحد أفضل السائقين على الساحة".
وأضاف: "أنا واثق بأنه سيصبح بطلًا للعالم. إذا لم ينجح بتحقيق ذلك العام المُقبل، فسيبلغ ذلك الإنجاز في 2027".
وتابع: "لقد قلت قبل حوالي ثلاثة سباقات من فوزه في المجر بأنه سيكون واحدًا من أفضل السائقين على الإطلاق خلال العقد التالي".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
برياتوري يحدد الموعد الذي ستتمكن فيه ألبين من صعود منصات التتويج
مع قدوم برياتوري، ألبين تبرز كوجهة محتملة لساينز في 2025
ألبين "لا تكترث" لماضي برياتوري في الفورمولا 1 بعد خطوة توظيفه المثيرة للجدل
مكلارين: هدفنا هو الفوز ببطولة العالم هذا الموسم
مكلارين: من السذاجة تجاهل أي فريق ليس ضمن الأربعة الأوائل حاليًا
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
لوكلير تعقيباً على انضمام هاميلتون: أنا أكره الهزيمة
أفضل ثلاثة سائقين في تاريخ ريد بُل من وجهة نظر كولتارد
هورنر: احتدام المنافسة سيصل إلى ذروته مع نهاية موسم 2025
مكلارين: هدفنا هو الفوز ببطولة العالم هذا الموسم
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات