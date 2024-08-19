برياتوري: بياستري سيكون بطلًا للعالم في الفورمولا 1

يخوض أوسكار بياستري موسمه الثاني في الفورمولا 1، لكنه أثبت بالفعل أنه يمتلك موهبة كبيرة ليرتقي لآمال فريق مكلارين التي وضعها له، بل ويمكن القول بأنه تخطى حتى توقعات الفريق.

نجح الأسترالي الشاب في إحراز أولى انتصاراته في الفورمولا 1 من بوابة جائزة المجر الكبرى الشهر الماضي، كما حل وصيفًا في جائزة بلجيكا الكبرى قُبيل بدء العطلة الصيفية.

هذا ويحتل بياستري حاليًا المركز الرابع في ترتيب السائقين الذي يتصدره ماكس فيرستابن أمام لاندو نوريس وشارل لوكلير.

من جهته، وضمن معرض حديثه خلال حواره مع بودكاست Formula for Success، أشاد فلافيو برياتوري المستشار التنفيذي لفريق ألبين بموهبة بياستري صاحب الـ 19 عامًا وما يملكه من خصال تؤهله لأن يصبح بطلًا للعالم.

حيث قال: "بياستري هو بالفعل أحد أفضل السائقين على الساحة".

وأضاف: "أنا واثق بأنه سيصبح بطلًا للعالم. إذا لم ينجح بتحقيق ذلك العام المُقبل، فسيبلغ ذلك الإنجاز في 2027".

وتابع: "لقد قلت قبل حوالي ثلاثة سباقات من فوزه في المجر بأنه سيكون واحدًا من أفضل السائقين على الإطلاق خلال العقد التالي".