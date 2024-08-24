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برياتوري: الإدارة الخاطئة هي التي أضرت بحظوظ ألبين في الفورمولا 1

يرى فلافيو برياتوري أن المشاكل الإدارية كانت هي السبب في معاناة ألبين في الفورمولا 1، موضحًا الأسباب التي دفعت إلى ضم أوليفر أوكس المدير الجديد للفريق.

أوليفر أوكس، مدير فريق ألبين وفلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين

أوليفر أوكس، مدير فريق ألبين وفلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين

الصورة من قبل: ألبين

يعتقد فلافيو برياتوري المستشار التنفيذي لألبين بأن حظوظ الفريق قد عانت في الأعوام الأخيرة بسبب الإدارة الخاطئة.

ضمن معرض حديثه عن رؤيته المستقبلية للفريق، أوضح برياتوري بأن الأخطاء الإدارية السابقة كانت أحد العوامل التي دفعته للقيام بخطوة سريعة لإعادة الهيكلة ضمن الإدارة العليا وجلب أوليفر أوكس كمدير جديد للفريق قبل العطلة الصيفية.

إذ وعند سؤاله عن أسباب تراجع ألبين في الفورمولا 1، قال برياتوري: "لم تكن هنالك إدارة في الواقع. أعتقد بأن تلك كانت مشكلة ألبين. إذ أنهم في مرحلة ما اختاروا المديرين الخاطئين، حيث كانت قائمة هؤلاء الأشخاص طويلة للغاية".

وأضاف: "من الصعب أن تدير في إنستون، إنها فريق كبير، وحش ضخم. عليك أن تكون هناك. من الصعب أن تدير فريقًا واحدًا مثل ألبين من باريس، أو من أي مكان آخر. يجب أن تكون حاضرًا وبشكل يومي".

في المقابل، يعتقد برياتوري أن أوكس البالغ من العمر 36 عامًا سيجلب مساهمات قيمة عبر حماسة الشباب للمساعدة على إعادة الشرارة المفقودة إلى إنستون.

حيث قال: "أولي لديه حماسة كبيرة، كما أنه صغير في السن وطموح وهذا ما تحتاجه في الفريق. من أجل أن تقلب حظوظ هذا الفريق، فأنت تحتاج إلى الشباب وإلى أشخاص لديهم شغف كبير لهذا العمل".

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