برياتوري: الإدارة الخاطئة هي التي أضرت بحظوظ ألبين في الفورمولا 1
يرى فلافيو برياتوري أن المشاكل الإدارية كانت هي السبب في معاناة ألبين في الفورمولا 1، موضحًا الأسباب التي دفعت إلى ضم أوليفر أوكس المدير الجديد للفريق.
أوليفر أوكس، مدير فريق ألبين وفلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين
الصورة من قبل: ألبين
يعتقد فلافيو برياتوري المستشار التنفيذي لألبين بأن حظوظ الفريق قد عانت في الأعوام الأخيرة بسبب الإدارة الخاطئة.
ضمن معرض حديثه عن رؤيته المستقبلية للفريق، أوضح برياتوري بأن الأخطاء الإدارية السابقة كانت أحد العوامل التي دفعته للقيام بخطوة سريعة لإعادة الهيكلة ضمن الإدارة العليا وجلب أوليفر أوكس كمدير جديد للفريق قبل العطلة الصيفية.
إذ وعند سؤاله عن أسباب تراجع ألبين في الفورمولا 1، قال برياتوري: "لم تكن هنالك إدارة في الواقع. أعتقد بأن تلك كانت مشكلة ألبين. إذ أنهم في مرحلة ما اختاروا المديرين الخاطئين، حيث كانت قائمة هؤلاء الأشخاص طويلة للغاية".
وأضاف: "من الصعب أن تدير في إنستون، إنها فريق كبير، وحش ضخم. عليك أن تكون هناك. من الصعب أن تدير فريقًا واحدًا مثل ألبين من باريس، أو من أي مكان آخر. يجب أن تكون حاضرًا وبشكل يومي".
في المقابل، يعتقد برياتوري أن أوكس البالغ من العمر 36 عامًا سيجلب مساهمات قيمة عبر حماسة الشباب للمساعدة على إعادة الشرارة المفقودة إلى إنستون.
حيث قال: "أولي لديه حماسة كبيرة، كما أنه صغير في السن وطموح وهذا ما تحتاجه في الفريق. من أجل أن تقلب حظوظ هذا الفريق، فأنت تحتاج إلى الشباب وإلى أشخاص لديهم شغف كبير لهذا العمل".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
برياتوري: بياستري سيكون بطلًا للعالم في الفورمولا 1
برياتوري يحدد الموعد الذي ستتمكن فيه ألبين من صعود منصات التتويج
مع قدوم برياتوري، ألبين تبرز كوجهة محتملة لساينز في 2025
غاسلي يكشف عن الأفضلية التي سيتمتع بها أوكس مدير ألبين الجديد
رسمياً: جاك دوهان سيقود مع ألبين في موسم 2025 للفورمولا واحد
برياتوري: هوية زميل غاسلي في ألبين "ليست مهمة"
أحدث الأخبار
لوكلير: تأخّر فيراري كبير "أكثر من اللازم" بعد تصفيات زاندفورت الضعيفة
نوريس: لقد تمكنا من ماكس اليوم والفوز سيكون صعبًا في عقر داره
لماذا تعلق ريد بُل آمال الفوز في هولندا على سيارة "أهدأ" مع فيرستابن
فيرستابن سعيد بنتيجته في تصفيات هولندا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات