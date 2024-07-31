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برياتوري استعمل مرسيدس لإقناع ساينز بالانضمام إلى ألبين

قام فلافيو برياتوري بكل ما بوسعه لدفع كارلوس ساينز نحو التوقيع مع فريق ألبين، بما في ذلك صفقة محتملة للتزود بمحركات مرسيدس كجزء من جهوده الحثيثة.

فلافيو برياتوري

تم ربط كارلوس ساينز بأغلب الفرق الحالية، لكن أبرزها كانت ألبين، ويليامز وساوبر/آودي.

ووفقاً للمراسل Lawrence Barretto، فإن فلافيو برياتوري مستشار لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لدى رينو، قام بجهود ضخمة لمحاولة ضم الإسباني إلى الفريق الفرنسي.

وتضمنت تلك الجهود صفقة محتملة للتزود بمحركات مرسيدس. خاصة بعد التكهنات بأن ألبين قد يصبح أحد الفرق الزبونة لدى السهام الفضية ولن يبقى فريقاً مصنعياً بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026.

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حيث قال Barretto: "كانت ألبين ترى في كارلوس ساينز خياراً جدياً للغاية".

وأكمل: "بعد وصول فلافيو برياتوري، ازدادت الجهود بشكل أكبر".

وأضاف: "قاموا بكل شيء كي يقنعوا ساينز بالانضمام إلى ألبين".

وتابع: "تم تقديم الكثير من الأمور، من بينها إمكانية التزود بمحركات مرسيدس".

لكن جميع جهود برياتوري ذهبت هباء بعد الإعلان عن توقيع ساينز مع فريق ويليامز.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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