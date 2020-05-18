برياتوري: ألونسو "الأكثر صفاءً" مستعد للعودة إلى الفورمولا واحد

تعزّزت آمال ألونسو بالعودة التي لا ينقطع الحديث عنها في 2021 عبر خلط الأوراق الذي شهده سوق السائقين مؤخرًا، حيث بات هنالك مقعد شاغر في رينو الآن بعد تأكيد انتقال دانيال ريكاردو إلى صفوف مكلارين في العام المُقبل.

لكن وبينما ما يزال الغموض يُحيط بمستقبل مصنّعي الفورمولا واحد وسط أزمة تفشّي جائحة فيروس كورونا عالميًا، لكن من المرجّح أن توجّه رينو نظرها نحو موهبة من الطراز الأوّل إذا ما حصلت على الضوء الأخضر للاستمرار في البطولة.

وقد حقق ألونسو أفضل نجاحاته في مسيرته مع رينو، حيث فاز ببطولة العالم موسمي 2005 و2006، حيث يبدو بأنّ الفريق هو فرصته الأفضل حاليًا لإيجاد سيارة تنافسية إذا ما أراد العودة.

وضمن معرض حديثه إلى صحيفة غازيتا ديللو سبورت حول احتمالية عودة ألونسو، قال برياتوري: "فرناندو لديه الدافع. حيث أفاده الابتعاد عن الفورمولا واحد لعام كامل. لقد بات أكثر صفاءً وأرى بأنّه أكثر هدوءًا واستعدادًا للعودة".

وبالنظر إلى التغيّر الصادم الذي شهدته فيراري مؤخّرًا مع الاستغناء عن خدمات سيباستيان فيتيل وتعويضه بكارلوس ساينز لموسم 2021، فقد اعترف برياتوري بأنّ القلعة الحمراء اضطرّت لاتّخاذ ذلك القرار الصعب مع الألماني كون شارل لوكلير قد برهن على أنّه أسرع مما كان متوقّعًا.

"دومًا ما تمحورت الأفضلية في الفورمولا واحد حول امتلاك وصفة النجاح تلك" قال برياتوري.

وتابع: "يجب أن يكون لديك سائق تركيزه موجه على بطولة العالم وآخر يجمع نقاطًا كبيرة، يقتنصها من المنافسين".

وأكمل: "دفع فيتيل ثمن وصول فتى سريع للغاية إلى الفريق. لقد فاجأه الأمر، وكذلك الفريق، مثلما حدث في مكلارين مع (لويس) هاميلتون في 2007. سائقان ضمن ذات المستوى في فريق يُخاطران في نهاية المطاف بخطف النقاط من بعضهما".

وبالحديث عن التغييرات في مواقع أخرى من سوق السائقين، قال برياتوري أنّ قرار فيراري بضم ساينز عوضًا عن المواصلة مع فيتيل كان برهانًا على أنّ الصانع الإيطالي يدفع بكل مجهوداته خلف لوكلير.

"كارلوس سائق جيّد، وخاض موسمًا رائعًا في 2019 إذا ما نظرنا إلى السيارة التي كانت متاحة له" قال برياتوري.

وأردف: "يبدو الوضع واضحًا بالنسبة لي، فيراري تراهن بكل شيء على لوكلير، وذلك أمر جيد، حيث قلت العام الماضي بأنّه النجم المستقبلي، حيث لديه صفات متشابهة مع ألونسو وشوماخر. بوسعك رؤية السائقين الجيّدين على الفور".

واختتم: "أذكر جيّدًا الأرقام التي حققها مايكل، حتى عندما كان صغيرًا للغاية مع بينيتون. كانت هناكلك اتصالات كذلك من جيانكارلو ميناردي يُخبرني فيها عن ألونسو الشاب. حيث تدرك على الفور إذا ما كان ذلك السائق استثنائيًا، وشارل هكذا".