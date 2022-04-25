برون يهدف لإقامة سباقات قصيرة ضمن ستّ جولات في 2023

أراد برون في البداية إقامة ستّة أحداثٍ هذا الموسم، لكن بعد جدلٍ مع الفرق حيال التكاليف المحتملة للضرر في ظلّ سقف النفقات الحالي، تمّ الاتّفاق على الاستمرار مع ثلاثة أحداث مثل العام الماضي.

لكنّ السباقات القصيرة من بين المواضيع التي سيتمّ التباحث فيها في اجتماع لجنة الفورمولا واحد الثلاثاء المقبل.

وقال برون في هذا الصدد: "نريد التباحث في زيادة عدد السباقات إلى ستّة الأسبوع المقبل، لذا نودّ أن نٌقيم ستّة سباقات قصيرة في العام المقبل".

وأضاف: "أعتقد بأنّ بوسع الفرق رؤية النجاح، وأعتقد بأنّنا لم نعلم موقعنا العام الماضي مع السيارات القديمة، لكن أعتقد بأنّ بوسعهم رؤية تناسب ذلك مع السيارات الجديدة وفلسفتها".

وأكمل: "أنا متفائلٌ بأنّهم يرون قيمتها وما نمنحه للمشجّعين. كما لا يجب أن ننسى أنّ هذه الصيغة تزيد من الإثارة يوم الجمعة، ثلاثة أيّام من الأحداث بالنسبة للمشجّعين، لا يُمكننا تجاهل ذلك".

وقال برون أنّ أولويّة اجتماع الأسبوع المقبل هي الاتّفاق على زيادة عدد السباقات القصيرة لموسم 2023 عوضًا عن الحديث في أيّة تغييرات في الصيغة.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّنا لو حاولنا اعتماد الكثير من التغييرات، فإنّ ذلك ليس الأولويّة. علينا أوّلًا الاتّفاق على ستّة سباقات. سنرى بعد هذه السباقات الثلاثة بالنسبة لبعض التغييرات التي قد نريد تبنيها على صعيد الصيغة".

وأضاف: "نحتاج للأغلبيّة البسيطة بالنسبة لمقترح السباقات الستّة. وأيّ تغييرات مستقبليّة في الصيغة ستحتاج للأغلبيّة الخارقة، أي يجب أن تُوافق عليها ثمانية فرق".

وقال برون أنّ الانتقال إلى منح النقاط للثمانية الأوائل عوضًا عن الثلاثة الأوائل فقط هذا العام كانت خطوة إيجابيّة.

وقال: "نحن نمرّ بهذه الاختبارات ونرى كيف تتطوّر الأمور. أعتقد بأنّ بوسعنا إدخال بعض التغييرات الأخرى على الصيغة أو الرياضة، حيث يُمكننا أخذ عددٍ قليل من السباقات وتقييم التغييرات ورؤية نتائجها. هذه طريقة رائعة للمضيّ إلى الأمام".

وأصرّ برون على أنّ سباق السبت القصير في إيمولا، الذي شهد تجاوز ماكس فيرشتابن لشارل لوكلير نحو الصدارة في اللفّات الأخيرة بعد معاناة سائق فيراري من تحبّب إطاراته، قد أظهر قيمة هذه الصيغة.