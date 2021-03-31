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برون يُشيد بتسونودا "أفضل ناشئي الفورمولا واحد منذ سنوات"

أشاد روس برون المدير الرياضيّ للفورمولا واحد بيوكي تسونودا سائق ألفا تاوري لبدايته المثيرة للإعجاب في البحرين، زاعمًا بأنّ الياباني الشاب "أفضل ناشئ في الفورمولا واحد منذ سنوات".

برون يُشيد بتسونودا "أفضل ناشئي الفورمولا واحد منذ سنوات"

تمّت ترقية تسونودا ناشئ ريد بُل وهوندا إلى ألفا تاوري على حساب دانييل كفيات بعد موسمٍ وحيدٍ له في الفورمولا 2 العام الماضي وأثار الياباني الإعجاب فورًا عبر تحقيقه النقاط في مشاركته الأولى في البحرين.

وانطلق تسونودا من المركز الـ 13 على شبكة الانطلاق بعد معاناته لتقديم لفّة جيّدة في القسم الثاني على إطارات "ميديوم"، لكنّه قدّم عرضًا تنافسيًا في السباق شهد دخوله في منافسة مع فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين قبل أن يخطف المركز التاسع من لانس سترول بتجاوز مدهش في اللفّة الأخيرة من عمر السباق.

ويعتقد برون أنّ ترقية تسونودا مثّلت قرارًا ملهمًا من ريد بُل ووصف صاحب الـ 20 ربيعًا بالناشئ الأفضل الذي شهدته الفورمولا واحد منذ أعوام.

وكتب برون في مقاله حول مجريات جائزة البحرين الكبرى: "أثار يوكي تسونودا إعجابي حقًا. قابلته في عطلة نهاية الأسبو للمرّة الأولى ولديه شخصيّ’ مثيرةٌ حقًا".

وأضاف: "إنّه مسلٍ وأظهر بعض الفترات المدهشة في السباق، وذلك مشجّعٌ بالنظر إلى أنّه سباقه الأوّل في الفورمولا واحد".

 وأردف: "إنّه الناشئ الأفضل الذي شهدته الفورمولا واحد منذ أعوام، حيث قدّم أداءً مدهشًا في كلّ سلسلة شارك فيها. ترقيته من قبل ريد بُل تبدو خطوة مذهلة".

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ويأمل برون أن يُوفّر تسونودا، الذي يُمثّل استمرارًا للسائقين اليابانيين المثيرين مثل تاكوما ساتو وكاموي كوباياشي، دفعة لجائزة اليابان الكبرى العائدة هذا الموسم.

وقال حيال ذلك: "يُمكننا جميعًا تذكّر أيّام المجد عندما كانت المدرّجات ممتلئة بالكامل في سوزوكا وشغف المشجّعين اليابانيين. أعتقد بأنّنا سنحظى بذلك مجدّدًا، وذلك مثيرٌ للغاية".

وقال برون أنّه غادر البحرين "متفائلًا" حيال ما سيُقدّمه موسم 2021 بعد متابعة المعركة الحامية على الفوز بين لويس هاميلتون سائق مرسيدس وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

"يبدو أنّ تغيير القوانين خلال الشتاء الماضي قد قرّب أداء الفرق" قال البريطاني، وأضاف: "في ظلّ اتّجاه الفرق للتركيز قريبًا على سيارة العام المقبل، فقد لا يبتعد أيّ فريقٍ عن الآخرين بشكلٍ كبير وسنحصل على موسمٍ ملحمي".

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