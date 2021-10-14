مع الفارق الضئيل بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن ضمن معركة اللقب على موسم 2021 الجاري في الفورمولا واحد، إضافة إلى اختلاف السائقين الفائزين بالسباقات، بدأت بعض الأصوات تنتقد التغيير الثوري المقبل في القوانين.

علاوة على ذلك، هناك بعض القلق من أن التغييرات التي ستسببها قوانين 2022، ستعني تباعداً أكبر في أداء السيارات، وستمنح الفرق ذات الميزانيات الكبيرة أفضلية أمام الفرق الأصغر.

لكن برون نفى هذه التكهنات، مشيراً إلى أن هدف القوانين هو العمل على تحسين نواحٍ معينة، مثل سهولة اقتراب السيارات من بعضها البعض لتحسين التجاوزات.

حيث كتب ضمن عموده الدوري ضمن موقع الفورمولا واحد الرسمي: "سمعتُ خلال عطلة نهاية الأسبوع بعض التعليقات حيال التغييرات لموسم 2022 المقبل وضرورتها، لأن المتابعين يستمتعون بالمنافسات في الموسم الحالي".

وتابع: "أعتقد أن هذه الفكرة غير كاملة، نظراً لأنه وبالرغم من حماسة البطولة حالياً، لكن السيارات ما زالت تعاني في اللحاق ببعضها البعض وبالتالي انخفاض فرص التجاوزات".

وأردف: "بالرغم من أن قوانين 2022 لن تغير كل شيء بين ليلة وضحاها، وأعتقد أنها تقدم منصة لتحسين جودة التسابق على المسار وأنا واثق أنه حالما يتم تطبيقها، فسنشهد سباقات حماسية للغاية مستقبلاً".

ويرى برون أن بعض التغييرات التي تمت في عهد ليبرتي ميديا - مثل سقف الميزانيات - ساهمت في تقريب مستويات المنافسة حالياً.

فقال: "نشهد حالياً معركة محمومة حتى نهاية الموسم، وذلك يقدم منافسات حماسية للمتابعين لم نشهدها منذ زمن بعيد".

وتابع: "لماذا نشهد موسماً رائعاً؟ في الحقيقة، أعتقد أن هذا نتاج مجموعة من التحسينات الصغيرة المتتالية".

واسترسل: "لا شكّ لديّ أن سقف النفقات والتغييرات في القوانين كانت عوامل أساسية وراء التغير الإيجابي الذي نشهده حالياً".

واستكمل: "لم يعد هناك مجال أمام الفرق الكبيرة لإنفاق غير محدودٍ على التطوير والتقدم بشكل كبير أمام الجميع. بل باتت الموارد محدودة، كما أن الفرق تركز على سيارات العام المقبل الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت والموارد. كل هذا ساهم بارتفاع مستويات المنافسة".

واختتم: "نحن نريد للفريق الأفضل أن يحرز الفوز. لكننا لا نريد للفريق أن يفوز فقط لأنه يمتلك ميزانية أكبر من غيره".