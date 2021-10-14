تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: مخاطر قراءة الكثير من عناوين المحادثات اللاسلكيّة المخادعة التالي / حلبة الأمريكيتين تدرس مسألة "المطبّات" لسباق الفورمولا واحد بعد مشاكل "موتو جي بي"
فورمولا 1 أخبار

برون يردّ على الانتقادات التي طالت قوانين 2022 الثورية

ردّ روس برون على الانتقادات بعدم ضرورة إدخال تغييرات ثورية على القوانين في 2022، نظراً لتصاعد مستويات المنافسة بين الفرق حالياً.

برون يردّ على الانتقادات التي طالت قوانين 2022 الثورية

مع الفارق الضئيل بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن ضمن معركة اللقب على موسم 2021 الجاري في الفورمولا واحد، إضافة إلى اختلاف السائقين الفائزين بالسباقات، بدأت بعض الأصوات تنتقد التغيير الثوري المقبل في القوانين.

علاوة على ذلك، هناك بعض القلق من أن التغييرات التي ستسببها قوانين 2022، ستعني تباعداً أكبر في أداء السيارات، وستمنح الفرق ذات الميزانيات الكبيرة أفضلية أمام الفرق الأصغر.

لكن برون نفى هذه التكهنات، مشيراً إلى أن هدف القوانين هو العمل على تحسين نواحٍ معينة، مثل سهولة اقتراب السيارات من بعضها البعض لتحسين التجاوزات.

حيث كتب ضمن عموده الدوري ضمن موقع الفورمولا واحد الرسمي: "سمعتُ خلال عطلة نهاية الأسبوع بعض التعليقات حيال التغييرات لموسم 2022 المقبل وضرورتها، لأن المتابعين يستمتعون بالمنافسات في الموسم الحالي".

وتابع: "أعتقد أن هذه الفكرة غير كاملة، نظراً لأنه وبالرغم من حماسة البطولة حالياً، لكن السيارات ما زالت تعاني في اللحاق ببعضها البعض وبالتالي انخفاض فرص التجاوزات".

وأردف: "بالرغم من أن قوانين 2022 لن تغير كل شيء بين ليلة وضحاها، وأعتقد أنها تقدم منصة لتحسين جودة التسابق على المسار وأنا واثق أنه حالما يتم تطبيقها، فسنشهد سباقات حماسية للغاية مستقبلاً".

اقرأ أيضاً:

ويرى برون أن بعض التغييرات التي تمت في عهد ليبرتي ميديا - مثل سقف الميزانيات - ساهمت في تقريب مستويات المنافسة حالياً.

فقال: "نشهد حالياً معركة محمومة حتى نهاية الموسم، وذلك يقدم منافسات حماسية للمتابعين لم نشهدها منذ زمن بعيد".

وتابع: "لماذا نشهد موسماً رائعاً؟ في الحقيقة، أعتقد أن هذا نتاج مجموعة من التحسينات الصغيرة المتتالية".

واسترسل: "لا شكّ لديّ أن سقف النفقات والتغييرات في القوانين كانت عوامل أساسية وراء التغير الإيجابي الذي نشهده حالياً".

واستكمل: "لم يعد هناك مجال أمام الفرق الكبيرة لإنفاق غير محدودٍ على التطوير والتقدم بشكل كبير أمام الجميع. بل باتت الموارد محدودة، كما أن الفرق تركز على سيارات العام المقبل الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت والموارد. كل هذا ساهم بارتفاع مستويات المنافسة".

واختتم: "نحن نريد للفريق الأفضل أن يحرز الفوز. لكننا لا نريد للفريق أن يفوز فقط لأنه يمتلك ميزانية أكبر من غيره".

المشاركات
التعليقات
تحليل: مخاطر قراءة الكثير من عناوين المحادثات اللاسلكيّة المخادعة

المقال السابق

تحليل: مخاطر قراءة الكثير من عناوين المحادثات اللاسلكيّة المخادعة

المقال التالي

حلبة الأمريكيتين تدرس مسألة "المطبّات" لسباق الفورمولا واحد بعد مشاكل "موتو جي بي"

حلبة الأمريكيتين تدرس مسألة "المطبّات" لسباق الفورمولا واحد بعد مشاكل "موتو جي بي"
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: إبقاء هاميلتون من دون وقفة صيانة كان "ليُخرجه من مراكز النقاط" في تركيا

"فيا" تشرح سبب عدم التحقيق في عبور بيريز خلف علامة مدخل خطّ الحظائر
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم التحقيق في عبور بيريز خلف علامة مدخل خطّ الحظائر

تحليل: مخاطر قراءة الكثير من عناوين المحادثات اللاسلكيّة المخادعة
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: مخاطر قراءة الكثير من عناوين المحادثات اللاسلكيّة المخادعة

رالي إسبانيا: هل يحسم أوجييه اللقب قبل جولة من نهاية الموسم؟
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: هل يحسم أوجييه اللقب قبل جولة من نهاية الموسم؟

دبليو آر سي: أوجييه يتوقع "معركة كبيرة" على اللقب في مواجهة هجوم إيفانز "الكامل"
دبليو آر سي دبليو آر سي

دبليو آر سي: أوجييه يتوقع "معركة كبيرة" على اللقب في مواجهة هجوم إيفانز "الكامل"

دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد

فيراري تعترف بأنّها أقدمت على بعض "المجازفات" لتقديم تحديث محرّكها في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تعترف بأنّها أقدمت على بعض "المجازفات" لتقديم تحديث محرّكها في الفورمولا واحد

راسل: ويليامز تحتاج لبعض التفكير في معاناتنا على إطارات "انترميديت"
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: ويليامز تحتاج لبعض التفكير في معاناتنا على إطارات "انترميديت"

أحدث الأخبار

حلبة الأمريكيتين تدرس مسألة "المطبّات" لسباق الفورمولا واحد بعد مشاكل "موتو جي بي"
فورمولا 1 فورمولا 1

حلبة الأمريكيتين تدرس مسألة "المطبّات" لسباق الفورمولا واحد بعد مشاكل "موتو جي بي"

برون يردّ على الانتقادات التي طالت قوانين 2022 الثورية
فورمولا 1 فورمولا 1

برون يردّ على الانتقادات التي طالت قوانين 2022 الثورية

تحليل: مخاطر قراءة الكثير من عناوين المحادثات اللاسلكيّة المخادعة
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: مخاطر قراءة الكثير من عناوين المحادثات اللاسلكيّة المخادعة

 ساينز يدعم قرار فيراري بتبديل وحدة الطاقة في تركيا بالرغم من الوتيرة التنافسية
فورمولا 1 فورمولا 1

 ساينز يدعم قرار فيراري بتبديل وحدة الطاقة في تركيا بالرغم من الوتيرة التنافسية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.