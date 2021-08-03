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برون يدافع عن ألونسو حيال اعتراضات هاميلتون على حركات الإسباني الدفاعية في المجر

من قبل:
, محرر

يرى روس برون أن حركات فرناندو ألونسو الدفاعية "القاسية" خلال سباق المجر كانت عادلة بالرغم من اعتراضات لويس هاميلتون عليها أثناء السباق، مشيراً إلى أنها كانت معركة "مذهلة" بين النجمين.

برون يدافع عن ألونسو حيال اعتراضات هاميلتون على حركات الإسباني الدفاعية في المجر

كان هاميلتون أسرع بما يقارب أربع ثوانٍ في اللفة مقارنة بسائقي الصدارة بعد أن أجرى توقفه الثالث والأخير خلال سباق المجر، ما منحه فرصة المنافسة على الفوز.

لكن هجوم هاميلتون توقف مع اقترابه من ألونسو سائق ألبين صاحب المركز الرابع حينها، والذي تمكن من إبقاء سائق مرسيدس خلفه لعشر لفات وهذا ما لعب دوراً حاسماً في فوز زميله إستيبان أوكون بالسباق.

وتمكن ألونسو من وضع سيارته بشكل مثالي في مخرج المنعطف الثاني لعدة لفات موقفاً هاميلتون ومانعاً إياه من التجاوز، وهذا ما أثار إحباط البريطاني.

واشتكى هاميلتون حيال إحدى حركات ألونسو العدائية عبر اللاسلكي، لكن الحكام لم يروا فيها ما يدعو للتدخل.

وضمن عموده الدوري، تكلم المدير الرياضي للبطولة عن "المعركة الملَكية" بين هاميلتون وألونسو، مؤكداً أنه لم يرَ في تحركات ألونسو الدفاعية أيّ خطأ أو مشكلة.

فقال: "أنا مسرور لأن فرناندو نال لقب سائق اليوم، لأنني أود التصويت له كذلك".

وتابع: "لقد كان أداءً رائعاً. أحد سائقي ألبين كان يستحقها، والتصويت كان يتأرجح بين إستيبان وفرناندو".

وأردف: "ما نراه مع ألونسو، معارك قاسية بشكل لا يصدق، لكنك تدرك على الدوام أنها ستكون معارك عادلة".

واسترسل: "أعلم أن لويس كان يشتكي في مرحلة ما من تحركات فرناندو الدفاعية، لكنني لا أرى فيها أية مشكلة. كان فرناندو قاسياً وعادلاً، وكان يمنح مساحة على الدوام".

واستطرد: "لقد كانت معركة مذهلة، وآمل أن تشكل عينة لما سنشهده خلال النصف الثاني من الموسم".

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ولم يتمكن هاميلتون من تجاوز ألونسو إلا مع ارتكاب الأخير لخطأ صغير في المنعطف الأول، لكن البريطانيّ ضغط مباشرة ليتجاوز كارلوس ساينز سائق فيراري في لفة واحدة، قبل أن يرث المركز الثاني الإجمالي بعد شطب نتيجة سيباستيان فيتيل.

وتعقيباً على المعركة بعد السباق، أشار هاميلتون أنها كانت "رائعة" لكنه شعر أن ألونسو ضغط إلى الحدود القصوى فيما يعتبر عادلاً.

فقال: "لقد كانت رائعة جداً. أتمنى لو كانت السيارات تسمح لنا بالاقتراب أكثر، أنا متحمس لما يمكن لسيارات العام المقبل القيام به".

وتابع: "إنها حلبة صعبة للغاية لناحية التجاوزات بشكل عام، وكذلك اللحاق بالسيارات، بشكل خاص في المقطع الأخير، لكنها كانت معركة متقاربة رائعة، رائعة".

واسترسل: "لقد اقتربت الإطارات بشكل كبير من بعضها البعض لمرة على الأقل. ليس لدي ما أضيفه حقاً".

واختتم: "عندما تخوض منافسة في مواجهة بطل عالم مرتين، فإنه ربما أحد أصعب السائقين، لكنه عادل. يمكن القول أن المعركة اليوم على الحدود القصوى نوعاً ما".

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