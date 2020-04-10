برون: على الفورمولا واحد موازنة مخاطر كورونا الاقتصادية لتحديد انطلاقة الموسم

أشار برون اليوم الخميس إلى أنّ موسم الفورمولا واحد لهذا العام قد ينطلق مبكرًا في يوليو/تموز المُقبل، وأنّه إذا ما حدث ذلك سيكون بوسع البطولة وضع ما يصل إلى 19 سباقًا على الروزنامة.

وقد أصرّ برون على أنّه الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها في مرحلة ما، وربما حتّى قبل أن يتمّ تطوير لقاحٍ واستخدامه عالميًا لمواجهة الفيروس.

فقال: "علينا بالتأكيد اتّباع إرشادات الحكومة، لكنّني أعتقد بأنّه سيتعيّن على الناس العودة إلى عملهم في مرحلة ما، ولا أعلم إذا ما ستكون أزمة ذلك الفيروس قد انتهت 100 بالمئة بحلول ذلك الوقت".

وأضاف: "إذا ما انتظرنا حتى تنتهي الأزمة تمامًا ويتمّ تطوير اللقاح واستخدامه على الجميع، في أيّة مرحلة سيكون ذلك في المستقبل؟ لذلك سيكون هنالك درجة من العقلانية وحسن التقدير في تحديد متى سيكون من الصائب للناس العودة إلى عملها، وأن يتفاعلوا سويًا في الأمور التي كانوا يقومون بها - ربما مع احتياطات أكثر بكثير من السابق".

هذا وشدّد برون على أنّ تأثير الفيروس على الاقتصاد يجب أن يتمّ أخذه في الحُسبان، حيث أضاف أنّ عودة الرياضة ستمثّل دفعة للروحة المعنوية لمن يتابعونها.

حيث قال: "هنالك تأثير اجتماعي واقتصادي ضخم جرّاء ذلك المرض، ويجب أخذ ذلك في الحُسبان أيضاً عند تحديد الوقت الأنسب لعودة الحياة إلى طبيعتها بطريقة ما. بالطبّع خلّف ذلك الفيروس العديد من المآسي للعائلات ومن تأثروا مباشرة به، إذ لا تجب الاستهانة بذلك، فهذا أمر مروّع. ولكن كذلك التأثير الاجتماعي والاقتصادي لهذا المرض سيتشكّل ليكون عاملًا حقيقيًا، حيث أنّنا بحاجة فقط إلى إيجاد التوازن الذي يمكننا من العودة بشكل طبيعي نوعًا ما إلى الحياة السابقة".

وأكمل: "الرياضة عامل رائع وهام في جودة حياة البشر، حيث أنّها ترفّه عنهم وتمكنهم من التفاعل سويًا، كما أنّ هنالك الكثير من المشاعر الإيجابية حيال الرياضة".

وتابع: "لدينا آلاف الموظفين، وإذا ما انهارت الرياضة فهنالك الآلاف والآلاف ممن سيفقدون وظائفهم. علينا إيجاد طريقة لتفادي ذلك. لن يتحول العمل إلى رقمي بحيث أنه سيكون هكذا في يوم ولا يكون في اليوم الآخر، أو العكس، ستكون فترة انتقالية سيتعيّن علينا إدارتها بأكبر قدر ممكن من الحرص لتقليل المخاطر".

في المقابل، اعترف برون أنّه وفي حال انطلاق السباقات على الرياضة أن تكون مستعدة للتصرّف إذا ما واجهت تأكيد إصابة أحد العاملين بالفيروس.

فقال في ختام حديثه: "أعتقد أنّه وإذا ما وجدنا فريقًا يعاني من إصابة أفراد في طاقمه بفيروس كورونا، فعلينا النظر إلى الظروف المحيطة، هل حدث ذلك في المصنع؟ هل كان في الحلبة؟ وأن تكون لدينا خطة موضوعة للتعامل مع ذلك".

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