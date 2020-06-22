برون يتوقع منافسات حماسية في النمسا بالرغم من رفض فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة

ستقيم الفورمولا واحد سباقين متتاليين على حلبة ريد بُل رينغ يومي 5 و12 يوليو/تموز المقبل، ما سيُطلق موسم 2020 بعد تعليق وإلغاء 10 جولات منه بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وستكون تلك المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تستضيف فيها حلبةٌ أكثر من سباقٍ واحد خلال نفس الموسم، إذ سيتمّ تكرار الأمر نفسه في سيلفرستون شهر أغسطس/آب المقبل.

وكان مدراء البطولة يودون اعتماد فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة للسباق الثاني في النمسا وذلك من أجل رفع مستويات الحماسة أكثر، لكن تلك الخطة لقيت معارضة من مرسيدس بشكل خاص، ليتم رفضها لاحقاً.

وضمن معرض كلامه في مقابلة لسلسلة #thinkingforward، تحدث برون عن فكرة شبكة الانطلاقة المعكوسة.

فقال: "قمنا باعتماد مبدأ سباق التصفيات الذي يقوم على ترتيب البطولة المعكوس، وذلك ما سيؤدي بنا إلى الحدث الرئيسي الذي سيكون سباق يوم السبت".

وأكمل: "قمنا بمناقشة ذلك العام الماضي، وحظينا بدعم جيد للفكرة، لكن لم يكن هناك إجماع عليها. وحصل الأمر نفسه هذا العام. كانت هناك بعض الفرق التي لا تشعر بأن تلك الفكرة مناسبة".

وتابع: "مصدر قلقنا ينبع من وجود سباقين على نفس المسار، بسبب الأوضاع العالمية هذا العام. سباقان في النمسا وآخران في سيلفرستون، وربما سباقان آخران على حلبة أخرى".

واسترسل: "السباق الثاني، كنا نريد الاستفادة منه كفرصة لتجربة صيغة جديدة".

بالمقابل، أكد برون أنه ما زال يودّ إدخال بعض التعديلات على السباقات الثانية في الحلبات التي تستضيف أكثر من سباق.

فقال: "هناك خطط بالفعل لاستعمال نوعيات إطارات مختلفة خلال سباق سيلفرستون الثاني، مع إمكانية استعمال مسار مختلف على حلبة البحرين الدولية".

لكن حتى ومن دون أية تعديلات في النمسا، إلإ أن برون واثق من مستويات الحماسة التي ستوفرها المنافسة.

فقال: "هناك بعض الأمور الصغيرة التي يمكننا القيام بها، لكنني أعتقد أنها تفاصيل صغيرة. شبكة الانطلاقة المعكوسة كانت الخطوة الأكبر".

وأكمل: "هناك حلبة أو حلبتان في نهاية الموسم تمتلكان إمكانية استعمال مسار مختلف، لذا قد تكون تلك فرصة إن كنا سنقيم سباقاً ثانياً، من أجل بعض التنويع بين السباقين".

واستكمل: "لكنني أتوقع أن تكون المنافسات في النمسا حماسية جداً. إنها بداية الموسم، وطبيعة الحلبة كذلك، مما يعني أننا سنحظى بسباقين حماسيين حتى من دون أن نضيف أي شيء".

واختتم: "لكن في الجولات الأخيرة للموسم، فإننا نفكر في تعديل بعض الأمور".