برون يؤكد الخروج من الفورمولا واحد وترك عمله مع ليبرتي ميديا

مع انتهاء موسم 2022 في الفورمولا واحد، كشف برون أن رحيله عن البطولة قد حان.

وعمل برون في الفورمولا واحد لعدة عقود، حيث اشتُهر بشكل خاص حين كان ضمن طاقم عمل فريق فيراري خلال الحقبة الذهبية التي شهدت هيمنتها على البطولة مع مايكل شوماخر.

وقبل انضمامه للعمل الإداري مع البطولة، شكّل البريطاني فريق "برون جي بي" في 2009، الذي نجح في تحقيق اللقب مع جنسن باتون حينها.

وبالرغم من التقارير الأخيرة التي أشارت إلى إمكانية انتقاله للعمل كمدير لفريق فيراري وسط تكهنات استقالة ماتيا بينوتو، لكن برون كشف في عموده الدوري الذي يكتبه في موقع الفورمولا واحد الإلكتروني، أنه سيعتزل.

فقال: "لقد أحببت كل شيء قمت به خلال السنوات القليلة الأخيرة، لكنني لم أعد أرغب بالعمل ضمن فريق، قررتُ أنني اكتفيت من ذلك".

وتابع: "ذلك كان الأمر الوحيد الذي ربما كنت أرغب بعمله سابقاً. حالفني الحظّ بشكل كبير بالحصول على فرصة العمل مع ليبرتي ميديا من منطلق الحب".

وأكمل: "الآن هو الوقت المناسب لي كي أعتزل".

وأردف: "لقد قمنا بعمل كثير، ونحن ضمن فترة جيدة للغاية من عمر البطولة".

وتابع: "هناك جيل جديد من السيارات في 2026، لكن ذلك بعد أربع سنوات من الآن، وهي فترة طويلة بالنسبة لي".

واستكمل: "لذا من الأفضل ترك هذه المهمة للمجموعة المقبلة من الأشخاص المسؤولين".

واستطرد: "أعتقد أنني أترك الفورمولا واحد في مكانة رائعة".

وكانت البطولة قد شهدت تحسناً واضحاً في الشعبية بعد استلام ليبرتي ميديا مقاليد الأمور عبر الاستحواذ على الحقوق التجارية.

حيث قدّم برون شكره إلى ليبرتي ميديا على فرصة العمل التي أتيحت له كمدير إداري.

"لقد أحببت كل دقيقة من سنواتي الـ 46 التي أمضيتها من مسيرتي المهنية. لقد كنت محظوظاً حقاً بالعمل مع الكثير من الفرق الرائعة، السائقين الرائعين والأشخاص الرائعين" قال برون.

وتابع: "لم أكن لأرغب بتغيير أي من ذلك. الأمر الأكيد أنه من دون دعم زوجتي وعائلتي، لم أكن لأقدر على القيام بكل ذلك، ولم أكن لأرغب به".

وأردف: "سأقوم الآن بمتابعة الفورمولا واحد من أريكتي في المنزل، أشجّع وأتابع مثل أي شخص محبّ للفورمولا واحد".

واختتم: "مسرور لأن الرياضة في مكان رائع الآن، وأمامها مستقبل مذهل".

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد وروس براون، المدير العام الرياضي للفورمولا واحد تصوير: صور موتورسبورت