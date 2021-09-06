برون يأمل استخدام نظام "دي آر اس" في المنعطف المائل في زاندفورت في 2022

تمّ تصميم الميلان بغرض السماح للسائقين بفتح جناحهم الخلفيّ عند دخوله وبالتالي الحصول على فرصة أفضل لإتمام محاولة التجاوز على الخطّ المستقيم.

لكن بعد دراسة محاكاة مستويات التماسك والارتكازيّة، قرّرت "فيا" اتّباع مقاربة محافظة للحدث الأوّل، وذلك بهدف جمع المزيد من البيانات على أرض الواقع.

وجاء الافتقار النسبيّ للتجاوزات في سباق الأحد، مثلما كان متوقّعًا، ليُعيد الجدل بشأن كيفيّة تحسين الوضع.

وتمّ تصميم حزمة قوانين 2022 لتسمح للسيارات باتّباع بعضها البعض بشكلٍ متقاربٍ أكثر، ويرغب برون في استخدام نظام "دي آر اس" في المنعطف المائل من أجل تعزيز فرص التجاوز أكثر على الحلبة الهولنديّة.

وقال البريطاني لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد السباق: "حالما تكون لدينا جميع البيانات، فيُمكننا حينها العودة إلى فكرتنا الأصليّة بتفعيل نظام "دي آر اس" منذ بداية الميلان، وهو ما سيُساعدنا قليلًا".

وأضاف: "كانت مقاربة محافظة. لم نعتقد نحن كفورمولا واحد بأنّ هناك مشكلة، لكنّنا أردنا أن نكون محافظين. أعتقد بأنّه مع البيانات التي جمعناها فسنشعر بارتياحٍ أكبر، وسيكون ذلك خيارًا".

وأردف: "لكن كانت هناك تجاوزات، بوسعك التجاوز على هذه الحلبة. يكون ذلك صعبًا، لكنّ ذلك ممكن، وهذا أمرٌ رائع".

كما أكّد مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد بأنّ "فيا" أرادت اتّباع مقاربة حذرة للسباق الافتتاحي، لكنّها منفتحة على التغيير للعام المقبل.

وقال في هذا الصدد: "مثلما نفعل دائمًا مع نظام دي آر اس فإنّنا نجري بعض المحاكاة والعمل ضمن حدود التسامح التي لدينا".

وأضاف: "الميلان هنا كان مجهولًا بالكامل، لذا أردنا إكمال حدثٍ كامل وجمع كلّ البيانات من التجارب الحرّة، والتصفيات والسباق، ومن ثمّ التواجد في موقعٍ أفضل مثلما نفعل مع مناطق دي آر اس في جميع الأحداث الأخرى، ومن ثمّ مراجعة ذلك ورؤية إن كنّا نحتاج لإحداث تغيير أو كيفيّة تبني تعديلات للعام التالي".

وأكمل: "مثلما هو الحال مع كلّ شيء، فيُمكنك إكمال الكثير من المحاكاة، لكنّك تحتاج لفهمٍ على أرض الواقع. وقد حصلنا على ذلك الآن".

وقال ماسي أنّه غير قلقٍ إزاء ترجمة بيانات 2021 نحو القوانين الانسيابيّة الجديدة للعام المقبل.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ هذه البيانات ستمنحنا إشارة واضحة. صحيحٌ أنّ السيارة مختلفة بالكامل، والحزمة الانسيابيّة مختلفة بالكامل، لكنّني أعتقد بأنّه بناءً على ما لدينا فإنّها ستمنحنا إشارة جيّدة لمجالات العمل".

واتّفق توتو وولف مدير فريق مرسيدس مع أنّ تمديد منطقة "دي آر اس" سيُمثّل خطوة إيجابيّة للحدث.

وقال وولف لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّنا حصلنا على 10 تجاوزات في السباق. لو كنّا قادرين على فتح الجناح في بداية الميلان، فإنّ ذلك لا يزيد العرض إثارة فحسب، فإنّ ذلك يُوفّر فرصة تجاوز إضافيّة".

وأكمل: "أتفهّم ذلك بالكامل لهذا العام، كون لا أحد يعلم، وهذه المرّة الأولى التي تتواجد فيها السيارات على ميلانٍ عالي السرعة كهذا".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّه على صعيد السيارات فهي ستتغيّر بالكامل للعام المقبل، لكنّنا نعلم ما نريد بلوغه، وهو الكثير من مناطق التجاوز، وأتطلّع قدمًا لفتح الجناح الخلفي قبل ذلك المنعطف".