برون يأمُل أن تحفّز قوانين المحركات في 2026 هوندا على العودة إلى الفورمولا واحد

أعلن الصانع الياباني مؤخّرًا أنّه سيضع حدًا لبرنامجه في الفورمولا واحد نهاية 2021، تاركًا بذلك ريد بُل وفريقها الرديف ألفا تاوري من دون محرك للموسم التالي.

وصرّحت هوندا بأنّها ترغب توجيه مواردها الهندسية نحو الدفع في جانب الطاقة المستدامة، وبهدف الوصول إلى مقاربة حيادية لانبعاثات الكربون بحلول 2050، ضمن ما يراه بعض الملاحظين صفعة على وجه مبادرات الفورمولا واحد المشابهة.

وأشار برون - الذي أقرّ بعدم احتمالية انضمام أيّ مصنّع جديد للبطولة تحت القوانين الحالية - إلى أنّ هوندا ستجد القوانين المستقبلية أكثر جذبًا.

حيث قال: "من المؤسف مغادرة هوندا لساحة الفورمولا واحد نهاية الموسم المُقبل. إنّها المرة الرابعة خلال مسيرتي في عالم السباقات التي يغادرون فيها ويعودون من جديد".

وأضاف: "أنا متفائل بأنّه وعندما يتغيّر وضعهم وعندما تتطوّر الفورمولا واحد، سيكون بوسعنا جذبهم من جديد، إذ لطالما كانت هوندا عنصرًا هامًا ومرحبًا به ضمن مجتمع الفورمولا واحد في الماضي ونأمل في المستقبل كذلك".

هذا وقد بدأت مناقشات قوانين 2026 باكتساب زخم جيّد، حيث أنّ الصعوبة لا تكمن فقط في توقّع الموقع الذي ستتواجد فيه صناعة السيارات التجارية الأوسع حينها، ولكن كذلك في الوجهة التي ستتخذها مع القوانين الجديدة.

وأبدى برون ثقته في أنّ الصيغة المختارة للقوانين ستجذب المصنعين، كما أوضح بأنّه ستتم دعوة هوندا للمشاعدة في تشكيل تلك القوانين.

فقال: "تواجه جميع شركات السيارات تحديات ضخمة في الوقت الحالي. ونحن في الفورمولا واحد بحاجة للاستجابة لذلك وضمان أنّ تتجاوز البطولة تلك التحديات، وتبقى أكثر ارتباطًا من أجل منح هذه الشركات التحديات النافعة من داخل الرياضة والتي بمقدورها منحهم الدعم لأهدافهم خارج الفورمولا واحد".

واختتم: "آمُل أن تشجّع القوانين الجديدة لوحدة الطاقة هوندا على العودة من جديد، كما سنشجّعهم كذلك على أن يكونوا جزءًا من مجموعات عمل ’فيا’، والتي ستوصي بالوجهة الذي ينبغي أن تتخذها البطولة مع المحركات في المستقبل. لطالما كانت هوندا شريكًا رائعًا في الفورمولا واحد وأتطلّع للعمل معهم من جديد في المستقبل".