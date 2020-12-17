برون: وصول ميك شوماخر للفورمولا واحد تذكير "بمأساة" مايكل

أحرز مايكل شوماخر - الذي عانى إصابة شديدة في الرأس عقب حادثة تزلج شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 - سبعة ألقابٍ في الفورمولا واحد عندما كان يعمل مع برون كمدير تقنيّ لدى بينيتون وفيراري.

وكان برون يراقب تطور ميك شوماخر عن كثب على مرّ المواسم، وعبّر عن سروره لرؤية صاحب الـ 21 عاماً يترقى للقيادة مع هاس في موسم 2021 المقبل، وذلك بعد الفوز بلقبَي الفورمولا 3 الأوروبية والفورمولا 2.

لكن، عبّر برون عن أسفه لعدم قدرة مايكل على "المشاركة" لدعم مسيرة ابنه المهنية بشكل كامل.

فقال في برنامج الفورمولا واحد الإذاعي عبر الإنترنت: "من الواضح أن تلك ستكون رحلة مثيرة بالنسبة إلى ميك، الذي أمتلك الكثير من التفاؤل تجاهه والشغف بأدائه".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك تذكير بمأساة حادثة مايكل، إذ كم كان ليكون من الرائع تواجد مايكل ومشاركته في هذا".

وأردف: "لا أحد منا يعلم تماماً قدرة مايكل على فهم ما يجري. لكن لو كان جزءاً من هذا - لنأمل وندعو له بذلك - فإن مثل هذه الترقية لابنه ستكون حدثاً خاصاً جداً، جداً".

بالمقابل، أشار برون إلى أن حمل اسم شوماخر بمثابة مسؤولية كبيرة للغاية على عاتق ميك.

فقال: "ميك يقوم بعمل رائع في هذه الظروف، وهو يحمل مثل هذا الاسم الشهير".

وتابع: "هذا الاسم يفتح له الأبواب، لكنه يحمل معه مسؤولية كذلك. العائلة بأكملها رائعة، وودودة، وآمل حقاً أن يتمكن ميك من حصد النجاح".

وحين سُئِل عن المرة الأولى التي التقى فيها ميك، تذكر برون ذلك اليوم ضمن مركز شوماخر للكارتينغ في كيربن.

فقال: "كان يقود سيارة كارتينغ، وكل ما كان بوسعنا رؤيته هو الخوذة. لقد كانت الخوذة تبدو في حجمه!".

وأكمل: "لذا ربما كان بعمر الثالثة أو الرابعة، لأنه بدا أشبه بتلك الشخصيات الكرتونية مع الخوذة وسيارة الكارتينغ. وذلك ما كان بوسعنا رؤيته حينها!".

واختتم: "كان ذلك في مركز والده للكارتينغ. أعتقد أن ذلك كان قبل 16 أو 17 عاماً".