برون وسيموندز يتّجهان لمغادرة دوريهما في إدارة الفورمولا واحد في 2022

ضُمّنت هذه الأنباء في وثيقة أصدرتها الفورمولا واحد كتحديث للتطوّرات المستقبليّة داخل هيكلها.

وأشارت الوثيقة إلى أنّ برون، الذي بلغ الـ 67 الشهر الماضي، من "المتوقّع" أن يُغادر دوره، لكن يُتفهّم بأنّ موعد ذلك لم يتمّ تحديده بعد.

وكان برون قد حصل على فترة راحة مع نهاية 2013 على إثر مغادرته لفريق مرسيدس، وابتعد حينها عن الرياضة قبل أن يعود في دوره الحالي في يناير 2017 بعد فترة قصيرة من استحواذ ليبرتي ميديا على البطولة.

وأوكلت إليه مهمّة الإشراف على تغييرات القوانين التقنيّة والرياضيّة، إلى جانب اعتماد بعض التعديلات مثل السباقات القصيرة.

ولا يزال من غير الواضح إن كان سيُحافظ على منصبٍ فخري أو استشاري، أم أنّه سيتمّ تعويضه بمديرٍ آخر.

وكان برون قد اختار في مارس 2017 رفيقه السابق سيموندز ليقود القسم التقنيّ الجديد للتركيز على القوانين المستقبليّة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 2022 بعد تأجيلها بعام.

ومع الانتهاء من تلك القوانين والاتّجاه للانتهاء من قوانين وحدات الطاقة الجديدة لموسم 2026 قريبًا، قرّر سيموند بدوره مغادرة منصبه.

وضمن تطوّرٍ موازٍ فإنّ أعضاء الطاقم التقنيّ للفورمولا واحد سينتقلون إلى "فيا" ضمن خطوة تمّ تشجيعها بمتطلّبات الاتّحاد الأوروبي لفصل عمليّتَي صنع القوانين والأنشطة الترويجيّة.