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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

برون واثق أن سائقي الفورمولا واحد "سيضغطون بكل قوة" في سباق التصفيات القصير

عبّر روس برون عن ثقته بأن سائقي الفورمولا واحد "سيضغطون بكل قوة" ضمن سباقات التصفيات القصيرة، بالرغم من المخاوف التي أبداها لويس هاميلتون حيال اصطفاف السيارات خلف بعضها البعض من دون تجاوزات.

برون واثق أن سائقي الفورمولا واحد "سيضغطون بكل قوة" في سباق التصفيات القصير

ستشهد جائزة بريطانيا الكبرى أول سباق تصفيات قصير في تاريخ الفورمولا واحد، بطول 100 كيلومتر يوم السبت، ونتيجته ستحدد ترتيب انطلاقة السائقين لسباق الأحد الرئيسي.

وهناك نوع من الغموض يحيط بالشكل الذي سيظهر به السباق القصير، حيال رغبة السائقين بالمجازفة والضغط لاكتساب المراكز أم التزامهم بالقيادة الحذرة.

ولم يتوقع هاميلتون الكثير من الحماس في السباق، إذ يرى أنّ السيارات ستبقى وراء بعضها كالقطار من دون تجاوزات.

لكن برون المدير الرياضي للبطولة، كان أكثر تفاؤلاً، حيث أشار إلى أن إعادة انطلاقة سباق جائزة أذربيجان الكبرى قدّمت لمحة حيال ما يمكن أن يقدمه السباق القصير.

فقال: "أعتقد أن سباق باكو كان ممتعاً للغاية بعد إعادة الانطلاقة قبيل نهايته، لقد كان حماسياً".

وأكمل: "لا أعتقد أن السباق القصير سيكون بنفس العدائية، لأنه أكثر من 100 كيلومتراً بقليل، لذا سيكون هناك متسع من الوقت".

وتابع: "لكنني أعتقد أن السائقين سينافسون بعضهم بأقصى ما لديهم. إنها طبيعتهم، فهم يرغبون بالمنافسة، ولا شيء أسوأ بالنسبة لهم من تعرضهم للهزيمة".

وأردف: "أعتقد أنهم سيحاولون كل ما بوسعهم للتفوق على بعضهم البعض وإثبات مدى سرعتهم، ومن هو الأقوى بينهم".

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وعملت كل من الفورمولا واحد، الفرق والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على تقديم قوانين تشجع السائقين على الضغط وعدم اتباع أسلوب قيادة محافظ خلال السباق القصير.

إذ تعتبر مسافة السباق مناسبة لاستعمال أكثر نوعية لينة من الإطارات وذلك لتشجيع السائقين على الضغط لتحقيق أفضل النتائج.

"حاولنا حقاً تشجيع السائقين على الضغط المتواصل طوال الوقت. لم نرغب لهم بالقيادة بشكل محافظ ومن دون القلق حيال نوعية الإطارات وغيرها، أي لن يتأثر سباقهم بنوعية الإطارات" قال برون.

وأكمل: "أعتقد أنه لا أحد يعلم كيف سيتصرف السائقون لناحية مدى الضغط أو القيادة المحافظة والإرشادات التي ستقدمها لهم فرقهم".

وأردف: "من ناحيتي شخصياً أنا متفائل جداً. أعتقد أنه سيكون حدثاً جيداً جداً، وسباقاً رائعاً. أعتقد أن السائقين سيضغطون بكل قوة. هل تعتقدون بأن ماكس (فيرشتابن) ولويس سيتبعان مقاربة مختلفة عن المعتاد مع التوجه نحو المنعطف الأول؟ لا أعتقد ذلك".

واختتم: "هذا ما سنعرفه وما سنشاهده خلال السباق".

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