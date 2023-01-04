برون: هاتفي متاحٌ على الدوام في حال احتاجت الفورمولا واحد مساعدتي
قال روس برون أنّ هاتفه سيبقى متاحًا على الدوام في حال أراد القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد أيّة مساعدة منه في المشاريع المستقبليّة.
على إثر فترته الماضية كمديرٍ إداريٍ للفورمولا واحد، اختار برون التقاعد على إثر نهاية موسم 2022.
لكن بعد مسيرة شملت قيادته لفريقه الخاص نحو اللقب في 2009، إلى جانب لعب دورٍ جوهري في سيطرة فيراري في بداية الألفيّة، لا يريد برون إدارة ظهره بالكامل عن الفورمولا واحد.
وقال البريطاني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سأبقي على بعض الاهتمام. ستيفانو دومينيكالي صديقٌ مقرّبٌ للغاية، ومثلما قلت له، فإنّ هاتفي سيبقى متاحًا على الدوام".
وأضاف: "لذا في حال كان هناك أيّ جانبٍ يُمكنني المساعدة فيه، ولا يأخذ مني الكثير من الوقت، فسأكون سعيدًا بالمساعدة. لكنّه سيكون دورًا استشاريًا عوضًا عن دورٍ فاعل".
وقال برون أنّ عقوده في الفورمولا واحد جعلته يدرك سحر سباقات الجائزة الكبرى، حيث أشار إلى أنّ ذلك يُوفّر مكوّنات لا يُمكن للرياضات الأخرى مجاراتها.
وقال: "إنّها رياضة مذهلة وهي تركيبة مدهشة من التكنولوجيا وموهبة القيادة".
وأضاف: "يُمكن أن تضع سائقين رائعين في سيارات سيّئة أو سائقين متوسّطين في سيارات مذهلة، وأحيانًا سائقين بارعين في سيارات رائعة. إلى جانب حقيقة تغيّر الوضع كثيرًا أثناء الموسم".
وأردف: "لو نظرتم إلى أغلب الرياضات الأخرى، فإنّ أحدهم يميل للسيطرة ويُواجه الآخرون صعوبة في التفوّق عليه".
وأكمل: "أمّا في هذه الرياضة فقد تفوز، وقد تحظى بفترات سيطرة، كلنّ أحدهم قد يُحقّق الكثير من التقدّم مع سيارتهم وتتبخّر انتصاراتك فجأة. لدينا ديناميكيّة تجري طوال الوقت، كما أنّ الحلبات مختلفة".
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