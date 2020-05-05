روس برون: نقترب من الانتهاء من مسألة سقف النفقات

شدّد براون على أنّ رؤساء الشركات التي تدعم فرقًا كبيرة تأثّرت مباشرة بسقف النفقات تحرص على رؤية تقليص التكاليف بشكلٍ مماثل للفرق الصغيرة.

وتمّ الإعلان عن سقف نفقات يبلغ 175 مليون دولار لموسم 2021 العام الماضي، لكنّ المحادثات الأخيرة شهدت الاتّفاق على خفضه أكثر إلى 145 مليون دولار.

وتواصلت النقاشات لمحاولة خفضه إلى 130 مليون دولار للعام الثاني أي في 2022، ما سيسمح للفرق الكبرى بالحصول على المزيد من الوقت لتقليل عدد موظّفيها بعد الضغط الأوّل لتصميم السيارات وفق القوانين الجديدة. ومن ثمّ تتبع ذلك تخفيضات إضافيّة.

لكنّ فيراري عارضت هكذا انخفاضٍ حاد، وهو سبب تواصل المحادثات حتّى الآن.

وقال برون لقناة "سكاي": "أعتقد بأنّ التفاصيل ستصل إلى الفرق في الأيّام القليلة المقبلة. كانت هناك الكثير من الاستشارات، وأعتقد بأنّنا الآن في مرحلة متقدمة جدًا، لذا سيُصبح الوضع واضحًا بالكامل قريبًا جدًا".

وأكمل: "كانت الأهداف الرئيسيّة لسقف النفقات جعل المنافسة متقاربة أكثر. أعتقد بأنّه بالنظر إلى الوضع الحاليّ فإنّ الاستدامة الاقتصاديّة هي أولويّة الفورمولا واحد".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك يهمّ الفرق الكبيرة بقدرٍ مماثل للفرق الصغيرة. وبات من الواضح من قبل بعض الأشخاص الأعلى رتبة من مدراء الفرق أنّ هناك حاجة لخفض التكاليف".

وأضاف: "بدأنا بمستوى 175 مليون دولار. خضنا معركة طويلة للوصول إلى هناك. وبالنظر إلى الأزمة الحاليّة، فإنّنا سنخفضه أكثر لنبدأ بمستوى 145 مليون دولار. وتتواصل المحادثات الآن لمعرفة إلى أيّ مدى يُمكننا خفضه أكثر في الأعوام المقبلة".

وأصرّ براون على أنّ الرياضة ستحظى بمستقبلٍ سليم في حال كانت الفرق مجبرة على إنفاق قدرٍ أقلّ من المال.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه سيكون هناك توزيعٌ أكثر عدلًا للجوائز الماليّة في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة. لذا ستتواجد فرق الوسط في وضعٍ أفضل على صعيد الجوائز".

وأكمل: "لذا تتمّ موازنة المسألة برمّتها على جميع الأصعدة، نُقلّص من قدر الأموال التي يُمكن إنفاقها في الفورمولا واحد، ونُحسّن توزيع الجوائز الماليّة بتكافؤ أفضل بين الفرق".

وتابع: "يجب أن يكون فريق وسط جيّد قادرًا على تحقيق منصّات التتويج وربّما الفوز، ويجب أن يكون قادرًا على تحقيق بعض الأرباح. وفي حال بلغنا ذلك فسيكون أمامنا مستقبلٌ مستدامٌ حينها".

وكانت ليبرتي قد أعلنت مؤخّرًا عن عمليّة نقلٍ للمتلكات بين شركاتها كي تحصل الفورمولا واحد الآن على 1.4 مليار دولار إضافيّة، وهو ما سيسمح لها بدعم الفرق من خلال تقديم دُفعات مسبقة على سبيل المثال.

وقال برون حيال ذلك: "سنُقيّم المستوى الذي علينا أن ندعم به أموال الجوائز في الأشهر الـ 6 إلى الـ 12 المقبلة، كوننا نريد إبقاء البطولة حيّة. إن خسرنا بعض الفرق في هذه الفترة فسيكون ذلك تراجيديًا. لذا نعمل بجهد وبطريقة عادلة ومتكافئة مع جميع الفرق".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ليبرتي أظهرت قوّتها، ووفّرت هذا التمويل، ونحتاج فقط لرؤية كيف ستتطوّر الأمور الآن".

وواصل شرحه بالقول: "نحتاج إلى ما ستبدو عليه الروزنامة، والنظر في الموارد التي من المرجّح أن نتلقّاها في بقيّة الموسم. سنجلس حينها مع الفرق ونرى كيفي يُمكن إيجاد طُرقٍ لضمان مواصلتنا جميعًا لهذه الرحلة، كون المستقبل يبدو جيّدًا جدًا. لدينا 10 فرق جيّدة في الفورمولا واحد، لنُواصل على ذلك النحو".

وشدّد برون على أنّ القوانين التقنيّة الجديدة لن يتمّ تأجيلها لعامٍ إضافيّ بالرغم من ضغط بعض الفرق التي يُعتقد أنّ ريد بُل من بينها من أجل القيام بذلك.

وقال: "ستدخل حيّز التطبيق في 2022 بكلّ تأكيد. أعتقد بأنّ بعض الفرق ضغطت لتأجيلها لعام إضافي. أعتقد بأنّ هناك حاجة مبرّرة للإبقاء على السيارات الحاليّة للعام المقبل، كوننا في وسط المعمعة".

وأكمل: "تهدف المبادرات التي نجلبها مع هذه القوانين الجديدة إلى جعل الرياضة مجدية اقتصاديًا من ناحية التعقيد، والجوانب التي يُنفق فيها المال".

وأردف: "بالنظر إلى السيارات التي لدينا الآن فهي معقّدة جدًا، وكلّما أنفقت أكثر كلّما أصبحت أسرع. وعليك إيقاف ذلك المنحى وإنشاء وضعٍ لا يكون فيه المال العام الوحيد لتحديد مستوى تنافسيّتك".

واختتم حديثه بالقول: "لا نزال نريد رؤية الفرق العظيمة تفوز. علينا الحفاظ على مصداقيّة الفورمولا واحد. إنّها رياضة ويجب أن يفوز فيها الأفضل. يُمكننا الحصول على صيغة تسابقيّة تنافسيّة للمستقبل مع هذه القوانين الجديدة والسيارات الجديدة. تمّ تأجيل تقديمها بعام، لكنّها ستدخل حيّز التطبيق في 2022 بكلّ تأكيد".