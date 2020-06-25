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برون: نظام إعاقة التطوير الانسيابي "تصحيح معتدل" لمسار التنافسيّة

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برون: نظام إعاقة التطوير الانسيابي "تصحيح معتدل" لمسار التنافسيّة
25-06-2020

أصرّ روس برون المدير العام للفورمولا واحد على أنّ استعانة الرياضة للمرّة الأولى بنظام إعاقة التطوير الانسيابي في 2021 تعدّ "تصحيحًا معتدلًا" في مسار التنافسية في الفئة الملكة.

تمّ تعديل قيود الاختبارات الانسيابية بدءًا من 2021 لتكون ساعات اختبارات نفق الهواء واستخدام نظام ديناميكا الموائع الحسابية المسموح بها للفرق قائمة على ترتيبها في بطولة الصانعين في العام السابق.

حيث أنّه وبدءًا من موسم 2021، سيحصل صاحب المركز الخامس على 100 بالمئة من قدر الاستخدام المسموح، وبطل العالم على 90 بالمئة وصاحب المركز العاشر على 112.5 بالمئة.

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فيما سيتمّ تمديد ذلك النطاق بدءًا من 2022، حيث سيبدأ من 70 بالمئة للفريق البطل إلى 115 بالمئة لصاحب المركز العاشر.

وقال برون أنّ ذلك النظام يعمل على نحوٍ جيّد كشكل معتدل من وسائل إعاقة التطوير الانسيابي، حيث أنّه لا يؤثّر على السباقات مباشرة بالطريقة التي قد تساهم بها أوزان التثقيل أو سباقات التصفيات ذات شبكة انطلاق معكوسة.

"أنا مسرور بذلك النظام، كوني أعتقد بأنّه يمثّل تصحيحًا معتدلًا للوضع" قال برون لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "ما يزال ذلك النظام يحافظ على الجدارة، حيث ما يزال يتعيّن عليك إثبات جدارتك والخروج إلى الحلبة وتحقيق الفوز".

وتابع: "لا نقوم بأيّ أمر يعيق السائق وهو على الحلبة، ليست تلك أوزان تثقيل. الأمر أشبه أكثر بدوري كرة القدم الأمريكية مع المسودة، حيث تحصل أقل الفرق نجاحًا على أكبر الفرص في البداية، لكن ما يزال يتعيّن عليهم تقديم أفضل أداء. فليس الأمر وكأنهم يحصلون على نقاط في رصيدهم".

وأكمل: "أعتقد بأنّ تلك فرصة وتشجيع للفرق الأصغر. حيث أنّه وإذا ما فكرّنا في الوضع الحقيقي لتقييم أحدهم الاستثمار في ويليامز على سبيل المثال، فإنّ بمقدور ويليامز الآن أن تقول بأنّها قانونيًا تملك تلك الفرصة في المستقبل لتتقدم من مؤخّرة الترتيب. وهذا دافع رائع. أعتقد بأنّ ذلك سيكون له تأثير معتدل في تصحيح مسار التنافسيّة، من دون تشويهه".

وفي سياق متّصل، اعترف برون بأنّ تلك الفكرة قد واجهت بعض الاعتراض قبل أن تتم الموافقة عليها.

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فقال في ختام حديثه: "الأمر كان مسليًا في الحقيقة عندما قام أحد أعضاء مرسيدس بالتذمّر لي حيال تلك الفكرة، وقلت له «أنت تفترض هكذا أنك ستفوز على الدوام. فكّر فقط للحظة، أنك تواجدت في المركز الثاني أو الثالث، ألن تحبّذ حينها بعض المساعدة؟». وفجأة بدر إليه أنّه وفي حال لم يفوزوا، سيكون ذلك مفيدًا للغاية بالنسبة لهم".

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