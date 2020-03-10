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برون: نجاح وثائقي "نتفليكس" يثبت ضرورة عدم سعي الفورمولا واحد للربح فقط

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برون: نجاح وثائقي "نتفليكس" يثبت ضرورة عدم سعي الفورمولا واحد للربح فقط
10-03-2020

يرى روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد أن نجاح وثائقي شبكة "نتفليكس" عن البطولة بعنوان "قُد للنجاة"، لهو دليل على ضرورة عدم سعي الفورمولا واحد نحو المكاسب المادية فقط.

جذب الموسم الثاني من الوثائقي الشهير اهتمام الكثير من المشاهدين والمهتمين بمتابعة أخبار السباقات، بينما أبدى مدراء البطولة إدراكهم لأهمية ذلك في جذب قاعدة جماهيرية جديدة إلى البطولة.

وبالرغم من أن شبكة "نتفليكس" لم تدفع إلا جزءاً يسيراً مما تدفعه القنوات التلفزيونية الكبيرة لقاء حقوق نقل مجريات الفورمولا واحد بشكل مباشر، إلا أن برون يرى في ذلك قيمة مختلفة عما تقدمه تلك القنوات للبطولة.

فقال: "أعتقد أنه وثائقي رائع حقاً، يُظهر الجانب الآخر للفورمولا واحد، لأن أغلب المتابعين لا يرون إلا ما يجري على الحلبة أو المقابلات على الحلبة".

وأكمل: "فجأة بات لدينا مشاهد من خلف الكواليس للسباقات والمصانع وكذلك مقرات الفرق. أعتقد أن ذلك يمنح المتابعين لمحة رائعة عما يجري".

وتابع: "ما اكتشفناه أن ذلك أثار اهتماماً كبيراً بين الناس التي لا تشاهد السباقات عادة: في الحقيقة لقد بدؤوا يتابعون السباقات بسببه. بعض المروجين خلال الموسم الماضي أكدوا اهتماماً متزايداً في الفورمولا واحد بسبب وثائقي ’نتفليكس’ ذاك".

وأردف: "بينما لم تكن العوائد المالية من ’نتفليكس’ كبيرة، لكنها كانت رائعة في نواحٍ أخرى. وذلك يعكس المبادرات التي نقوم بها حالياً، نحن نبحث فيما يمكننا القيام به لرفع قيمة الفورمولا واحد".

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بالمقابل، أوضح برون أنّ سعي الفورمولا واحد نحو الرياضة الإلكترونية مبنيٌّ على قاعدة مماثلة: إذ ينظر إليها على أنها استثمار بهدف جذب الجيل الجديد الشاب، وليس فقط السعي وراء الصفقات ذات العوائد المالية الكبيرة.

فقال: "السباقات الإلكترونية، على سبيل المثال، إنها تمازجٌ رائع. الجيل الشاب مهتمٌ جداً بالرياضة الإلكترونية على أنواعها. ونحن نودّ إنشاء رابط بين الفورمولا واحد والرياضة الإلكترونية".

واختتم: "مبادرتنا في الرياضة الإلكترونية شهدت نجاحاً رائعاً. جميع فرق الفورمولا واحد شاركت بها. كما أنها اندماج حقيقي في حقبة جديدة، فئة عمرية جديدة واهتمام جديد بالرياضة نفسها".

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