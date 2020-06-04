برون: موسم أوروبي من 8 سباقات مؤهّل لاعتباره بطولة للعالم في الفورمولا واحد

عادة ما يتعيّن على بطولة العالم أن تزور ثلاث قارات، وفق ما تنص عليه اللوائح الرياضية الدولية الموضوعة من قِبَل "فيا".

حيث جاء في نص القانون بالإشارة إلى كلمة "عالم": "روزنامة الكأس أو التحدي أو السلسلة يجب أن تتضمّن منافسات تُقام في ثلاث قارات على الأقل خلال ذات الموسم".

مع ذلك، وفي ظل الظروف الحالية غير المسبوقة الناتجة عن تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، فلا يجب الالتزام بذلك الشرط.

حيث صرّح برون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في ذلك الصّدد قائلًا: "نظريًا، السباقات الأوروبية الثمانية ستشكّل بطولة عالم".

هذا ولم تحدد البطولة بعد أيّة سباقات بعد مونزا المقرر إقامته في 6 سبتمبر/أيلول، حيث تمّ إخبار الفرق أنّ السباقات شبه المؤكّدة خارج أوروبا هي البحرين وأبوظبي في ختام الموسم.

واعترف برون بأنّه لم يكن من السهل جدولة السباقات التي ستُقام خارج أوروبا وسط الظروف الحالية التي تتغير بسرعة كبيرة.

حيث قال: "إنّه تحدٍ كبير، لكنني أعتقد بأنّنا واجهنا تحديًا كذلك في وضع روزنامة الموسم الأوروبي. فقد بدا ذلك مستحيلًا قبل شهر من الآن، لكنّنا الآن نحظى بروزنامة لائقة. أرى بأنّ الوضع الحالي يتغيّر بشكل يومي تقريبًا، تتجّه الأمور نحو الأفضل بوجه عام، لكن ما تزال هنالك بعض الدول التي تخوض المرحلة الأسوأ الآن".

وتابع: "لذلك نحن بحاجة لمنحهم بعض الوقت لرؤية مدى سرعة تعافيهم. المكسيك واحدة من البلدان التي ما تزال ترغب بإقامة سباق على أرضها، لكنّهم ضمن ذروة تفشّي ذلك الوباء في الوقت الحالي. لكن ومع وقت إضافي ستكون لدينا معرفة كافية قبل اتّخاذ أيّة قرارات صعبة، حيث سنترك الأمور تأخذ مجراها ومن ثمّ نرى الوضع الذي سنكون فيه".

وأكمل: "هنالك خيارات مختلفة، حيث أعتقد بأنّنا سنكون قادرين على تشكيل موسم لائق. لا يُمكنني بصراحة إخباركم عن الشكل النهائي الذي سيكون عليه الموسم، لكن سيكوو هنالك سباقات كافية لنحظى بموسم جيّد".

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في المقابل، قال براون أنّ تنظيم السباقات غير الأوروبية بدءًا من سبتمبر/أيلول ما يزال يحظى بالأولوية، لكنّه اعترف بأنّ سباقات إضافية في أوروبا - سواء على حلبات جديدة مثل إيمولا وهوكنهايم، أو زيارات أخرى لحلبات شهدت بالفعل سباقات في 2020 - ستكون أمرًا ممكنًا.

"إنها خيارات أمامنا، لكنّنا لا نسعى لها في الوقت الحالي. نقوم فقط بتقييم ما يمكن القيام به. نرى ما يُمكن القيام به في السباقات غير الأوروبية، وكذلك ما بوسعنا تحقيقه داخل أوروبا" قال برون.

واختتم: "لذا فهنالك خيارات قائمة، حيث أنّنا محظوظون بأنّ لدينا تلك البدائل. نحاول السعي في الخطة ألف في الوقت الحالي".