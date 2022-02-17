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برون: من غير المرجح أن تصل فرق الفورمولا واحد "لحل سحري" مع القوانين الجديدة

قال روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد أنه من غير المرجح للفرق أن تصل إلى "حل سحري" يضمن تفوقها في الأداء على المنافسين تزامناً مع تطبيق حزمة قوانين ثورية جديدة لموسم 2022.

برون: من غير المرجح أن تصل فرق الفورمولا واحد "لحل سحري" مع القوانين الجديدة

منذ الإعلان عن تطبيق القوانين الجديدة والتكهنات تدور حول إمكانية إيجاد حلّ سحري يضمن تفوق أحد الفرق بشكل كبير على المنافسين، كما فعل فريق "برون جي بي" في 2009.

حيث قام الفريق حينها باعتماد تصميم "الناشر المزدوج" ليحظى بأفضلية هائلة أمام المنافسين منذ بداية الموسم.

ولم ينفِ برون إمكانية وجود ثغرة ما في القوانين لم تُكتشف بعد، لكنه عبّر عن ثقته بأن القوانين المدروسة جيداً ستقلل من هذا الاحتمال بشكل كبير.

فقال: "لا نعلم بوجود أي ’حلول سحرية’، لو كنا نعلم بوجودها لأوقفناها بطبيعة الحال".

وأكمل: "لكن لا ضمانة على أنها قد تحصل وأننا لم نتوقعها. لكنني أعتقد بأنها وفي حال كانت موجودة فلن تظهر في تجارب برشلونة الشتوية".

وأضاف: "لكن في الحقيقة، لا أعتقد أن الوضع سيكون هكذا. أعتقد أن القوانين مدروسة بشكل جيد. لكن لا ضمانة مائة بالمائة".

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بالمقابل، يرى برون أن نظام الإدارة الحالي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والذي لا يتطلب الموافقة بالإجماع من قبل الفرق لمنع بعض الحلول التقنية، سيساعد في ذلك.

فقال: "هذا جزء من السبب وراء التغييرات في قانون الإدارة. قدرتنا على إدخال تعديلات خلال فترة قصيرة".

وأكمل: "يمكن لثمانية فرق و’فيا’ والفورمولا واحد إيقاف أية حلول تقنية من أحد الفرق إن بدت أنها غير مناسبة أو تمنح أفضلية غير عادلة".

روس برون، مدير فريق برون جي بي

روس برون، مدير فريق برون جي بي

تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، شدد نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى ’فيا’ على أنه مع مهندسيه يعملون بشكل وثيق إلى جانب الفرق من أجل العمل على أية مناطق رمادية في القوانين قبل انطلاق الموسم.

فقال: "نحن نعمل مع كل فريق على حدة، وندرس حرفياً كامل السيارة من الأنف وحتى قسمها الخلفي".

وتابع: "نتحقق من كل شيء وتوافقه مع القوانين وكل عملية تحقق تستغرق عدة ساعات لضمان سير كل شيء بالشكل الصحيح".

واختتم: "لذا، نحن لا نركز على منطقة واحدة فقط في السيارة، بل نتحقق من جميع الجوانب".

أليكسندر ألبون، ويليامز

أليكسندر ألبون، ويليامز

تصوير: ويليامز

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برون سعيدٌ بانتهاء سيارات الخلفيّة المرتفعة "السخيفة" في الفورمولا واحد

برون سعيدٌ بانتهاء سيارات الخلفيّة المرتفعة "السخيفة" في الفورمولا واحد
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