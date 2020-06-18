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برون: مرونة مفاتيح البحث والتطوير تمثّل حلًا وسطًا جيّدًا

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برون: مرونة مفاتيح البحث والتطوير تمثّل حلًا وسطًا جيّدًا
18-06-2020

قال روس برون المدير العام لقسم رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد أنّ نظام مفاتيح التطوير الذي سيتمّ تقديمه لموسمَي 2020 و2021 يُمثّل "حلًا وسطًا جيّدًا" كونه يسمح بمعض المرونة في ما يتعلّق بتجميد تطوير الهيكل.

ضمن محاولة للإبقاء على النفقات تحت السيطرة، سيتمّ تجميد تطوير بعض مكوّنات السيارة منذ السباق الأوّل لموسم 2020 وحتّى نهاية موسم 2021، على أن يتمّ تجميد المزيد من المكوّنات الأخرى في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.

لكنّ خطّة مكلارين بالانتقال من محرّكات رينو إلى مرسيدس وسط عمليّة التجميد هذه جعلت إجراء الفريق لبعض التغييرات في هياكل موسم 2021 أمرًا حتميًا.

ومن أجل السماح بذلك ومنح الفرق الأخرى فرصة للعب "ورقة الجوكر" وتغيير بعض المكوّنات المُجمّدة وفق اختيار كلّ فريق، فإنّ كلًا منهم سيحصل على مفتاحَي تطوير يُمكن استغلالهما بالاتّفاق مع "فيا".

وستكون مكلارين مُجبرة على استغلال مفتاحَيها لمراجعة هيكلها لتضمين المحرّك الجديد.

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ويرى برون أنّه كان من الضروري تبنّي بعض المرونة، خاصة بالنظر إلى أنّ قوانين تجميد التطوير تمّ اعتمادها في فترة وجيزة.

حيث قال البريطاني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عندما تمنح أحدهم خمسة أعوام وتخبره بما سيكون عليه الوضع فيُمكنك حينها التطرّق إلى التفاصيل بشأن ما ستقوم به".

وأضاف: "لكن عندما تُخبرهم بالخطط قبل بضعة أسابيع، فحينها عليك أن تكون مرنًا على صعيد كيفيّة تطبيق ذلك".

وأردف: "المشكلة بالنسبة لتجميد التطوير هي أنّ لدينا فريقًا سيقوم بتغيير المحرّك وهو مكلارين. لا يُمكنك تجاهل ذلك ولا يُمكنك القول بأنّه لن يكون بوسعكم تغيير المحرّك".

وأكمل: "لذا تعيّن علينا إيجاد نظامٍ عادل يحتضن حاجتهم لإجراء التغيير. كما أنّنا ندرك أنّ بعض الفرق قد تُواجه عيوبًا في سياراتها وليس عليها التعايش مع تلك العيوب لعامين. يسمح نظام مفاتيح التطوير لها بإجراء التصحيحات المناسبة ضمن مجالٍ معيّن".

وحاول برون تقديم مثالٍ على ذلك بالقول: "قال لنا فريقٌ أنّ لديه مشكلة تبريد في سيارته، لذا لا يُمكنه التعايش مع مشكلة في نظام التبريد لعامين. لذا أعتقد بأنّنا وجدنا حلًا وسطًا جيّدًا من خلال تبنّي بعض التسامح".

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