برون: لا قرار بعد بشأن مكان إقامة السباق القصير الثالث لهذا الموسم

سيُقام أول سباقَين قصيرَين على حلبتَي سيلفرستون ومونزا، فيما من المقرر إقامة السباق الثالث ضمن إحدى الجولات خارج أوروبا.

وكانت البرازيل من بين أبرز الخيارات، ولكن لم يتم إعلان ذلك رسميًا، ولا سيّما في ظل وجود جولة إنترلاغوس بين تلك المهددة بالإلغاء، حيث آثرت البطولة الانتظار حتى بروز روزنامة نهائية لهذا الموسم.

ومن بين الخيارات القوية كذلك لاستضافة السباق القصير الثالث، جولة أوستن، في حال موافقة حلبة الأمريكيتَين على إقامة جولة مزدوجة لتعويض إلغاء سباق آخر.

هذا وتحرص الفورمولا واحد على عدم اختيار نهاية أسبوع قريبة للغاية من نهاية الموسم، في ظل التخوّف من أنّ نظام النقاط 3 - 2 - 1 المتّبع في السباق القصير قد يساهم في حسم لقب البطولة في أحد أيام السبت.

"فيما يتعلّق بموقع السباق القصير الثالث، فكما نعلم جميعًا، واجهنا عامًا صعبًا، مع تبعات تفشّي جائحة كورونا" قال برون عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "وعليه، وتحديدًا كون السباق سيُقام خارج أوروبا، وبعد أشهر قليلة من الآن، فقد قررنا الانتظار حتى تتضح الصورة لنا بعض الشيء".

وتابع: "شيء واحد يُمكنني التأكيد عليه هو أننا لا نرغب بإقامته مباشرة قُرب نهاية الموسم. إذ لا نريد أن يكون هنالك سباق حاسم للقب يوم السبت، نرغب بتفادي ذلك. لكنني أرى فرصًا بين نهاية الموسم الأوروبي وتفادي آخر سباق أو سباقين".

وأكمل: "لكننا نودّ أن نعلن عن السباق الثالث وأن نكون قادرين على الالتزام بالمكان وأن كل الأمور على ما يرام، لذلك سنعلن عن ذلك في موعده. نريد رؤية كيف سيتطور الوضع خلال الشهر المُقبل أو شيء من هذا القبيل قبل أن نُقدم على ذلك".

واختتم: "لا نريد اتّخاذ قرار ومن ثمّ نغيّره بعد بضعة أسابيع، لذلك لا عجلة في تحديد موقع السباق الثالث. كما أعتقد بأننا كذلك سنتعلم من نهاية الأسبوع في سيلفرستون كيف تعمل تلك الصيغة، ومدى جودتها. وهذا قد يؤثّر على قرارنا".