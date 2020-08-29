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برون: كنّا لنرتكب خطأ لو أضعنا فرصة التسابق على المسار البيضوي في البحرين

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برون: كنّا لنرتكب خطأ لو أضعنا فرصة التسابق على المسار البيضوي في البحرين

يعتقد روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد أنّه كان ليكون من الخطأ لو أضاعت البطولة فرصة التسابق على المسار "شبه البيضوي" الخارجي على حلبة البحرين هذا العام.

بعد أشهر من التقييم والدراسة، أعلنت الفورمولا واحد اليوم الجمعة أنّ سباق البحرين الثاني في ديسمبر/كانون الأوّل سيُقام على المسار البيضوي الخارجي الفريد بعد أسبوع من إقامة السباق الأوّل على المسار الاعتيادي لحلبة البحرين.

ويُعدّ المسار الأقصر - والذي يتضمّن ثلاثة مقاطع مستقيمة وقسمًا أعلى انسيابيًا - مختلفًا للغاية عن الحلبات الأخرى ضمن روزنامة الفورمولا واحد، إلّا أنّ إضافته لقيت بالفعل ترحيبًا من قِبَل المشجّعين والأسماء البارزة في البطولة.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة بلجيكا الكبرى، قال برون أنّ وفي ظل الظروف غير المسبوقة التي تواجهها الفورمولا واحد هذا العام، فقد شعر رؤساء الرياضة بالحاجة للقيام بأمر مختلف عوضًا عن سلوك الدرب السهل بإقامة سباق البحرين الثاني على ذات المسار المعتاد.

"كنّا لنسلك دربًا أسهل ولا نقوم بشيء جديد، لكنّنا شعرنا بالحاجة للقيام بأمر مختلف ولدينا المسار الآخر والفرصة هذا العام لفعل ذلك" قال برون.

وأضاف: "نحن هنا في نهاية المطاف من أجل المشجّعين، وأن نقدم لهم عرضًا رائعًا. نعتقد بأنّ التسابق على مسار مختلف بعد أسبوع من السباق الأوّل سيكون أمرًا مثيرًا لمشجّعينا وسيُضيف حماسًا واهتمامًا قُبيل السباق".

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وكون البحرين هي الحلبة الوحيدة على روزنامة الفورمولا واحد التي لديها مسار بديل يملك ترخيصًا من الدرجة الأولى لدى "فيا" الضروري لتنظيم أحداث الفورمولا واحد، قال برون أنّ قرار إقامة السباق الثاني عليه كان قائمًا على إمكانية توفير سباق مثير إثر ذلك.

"قمنا بتقييم كافة الخيارات المتاحة وتوصلنا إلى أنّ المسار الخارجي يوفّر مزيجًا قويًا من السرعة، أزمنة اللفات السريعة واختلاف كبير بالقدر الكافي عن الحلبة الدولية من أجل تقديم سباق مثير لكل مشجّعينا ومنح السائقين تحدٍ جديد" قال برون.

وتابع: "أعتقد بأنّه أفضل خيار والذي سيستمتع به الجميع عندما نخوض سباقين متتاليين في البحرين في ديسمبر/كانون الأوّل المُقبل".

وأكمل: "أدركنا بأنّ لدينا الفرضة للقيام بأمر مميز لهذا السباق. وقد رأينا خلال الأشهر الأخيرة في الفورمولا واحد أنّ أيّ شيء يُمكن بلوغه عندما نركّز جهودنا عليه".

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ويُعدّ قرار التسابق على المسار الخارجي لحلبة البحرين الأخير في سلسلة من القرارات الجريئة التي اتّخذتها ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد هذا العام مع اختياراتها للحلبات.

إذ وعند سؤاله إذا ما كان ذلك دليلًا على استعداد البطولة لاختبار أمور مختلفة من أجل جعل الفورولا واحد أكثر إثارة، قال برون: "أعتقد بأنّ هذا العام كان غير مسبوق خلال مسيرتي في الرياضة".

وأردف: "تعيّن علينا جميعًا التأقلم مع الظروف القائمة، كما أنّنا مسرورون بالقرارات التي اتخذناها مع شركائنا الجُدد في السباقات لهذا الموسم. يُمكنني القول بأنّ تركيزنا توجّه نحو المشجّعين منذ استحواذ ليبرتي على البطولة في 2017. حيث أنّ القوانين الجديدة، سقف النفقات، اتفاقية كونكورد والحلبات المختارة كلها أمور تهدف إلى بلوغ منافسة شرسة على بين الفرق على حلبات مثيرة".

واختتم: "نرغب مواصلة تعزيز انتشار الرياضة وتوفير المتعة و الإثارة للمشجّعين، وكنا قادرين هذا العام على القيام بذلك بطريقة جديدة وغير تقليدية".

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