برون: كنّا لنخسر مصنّعين في الفورمولا واحد لولا سقف النفقات

خاضت جميع الأطراف في بطولة العالم للفورمولا واحد محادثات خلال الأشهر الماضية من أجل جعل الرياضة مستدامة أكثر في المستقبل قبيل التبعات الاقتصاديّة المنتظرة لوباء "كوفيد" وتقلّص عائدات الفورمولا واحد في 2020.

وأدّى ذلك إلى اتّفاقٍ لخفض سقف النفقات المخطّط له من 175 مليون دولار إلى 145، وسيدخل ذلك حيّز التنفيذ لموسم 2021.

وأكد روس برون المدير العام لقسم رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد أنّ هذا التغيير كان مفصليًا في الحفاظ على حضور المصنّعين في الرياضة، حيث عبّر عن تخوّفه أنّ عددًا منهم كان ليُغادر لولا هذه التغييرات.

وقال البريطاني خلال مؤتمر الرياضات الإلكترونيّة التابع لـ "فيا" يوم أمس الثلاثاء: "هذه الأزمة منحتنا الفرصة التي دائمًا ما علمنا أنّ سقف النفقات سيوفّرها".

وأضاف: "حالما تفرض سقفًا للنفقات، فيُمكنك تعديله على الدوام. لكن قبل أن يحدث ذلك أصلًا فقد قلنا أنّه لو واجهنا أزمة في المستقبل، فيُمكننا تعديل سقف النفقات لأخذ ذلك بالحسبان، وقبل الجميع أن يتغيّر المستوى المثالي".

وأكمل: "أعتقد بأنّه لولا قدرة هذه الفرق على التواصل مع مجالس إدارتها والمصنّعين والقول: الفورمولا واحد ضروريّة، وستكون تكلفتها أقلّ في المستقبل، فإنّني لا أعتقد بأنّنا كنّا لنُحافظ على عدد المصنّعين أو الفرق الكبيرة التي لدينا لولا ذلك".

وأردف: "عندما يجري أحد المصنّعين التعديلات الاقتصاديّة الضروريّة، فلو بقيت الفورمولا واحد بمستوى إنفاقٍ غير محدود، فسيكون من الصعب المجادلة للبقاء".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا نجحنا في الإبقاء على جميع كبار اللاعبين، وذلك لأنّنا كنّا قادرين على أنّنا بطولة مستدامة من المنظور الاقتصاديّ".

وأكّدت رينو بالفعل مواصلة برنامجها في الفورمولا واحد لما بعد 2020 بالرغم من تدابير خفض النفقات الواسعة في مختلف أجزاء الشركة.

وإلى جانب اعتماد سقف النفقات في الموسم المقبل، سيتمّ الإبقاء على سيارات 2020 قيد الاستخدام في 2021 ضمن محاولة إضافيّة لخفض نفقات الفرق.

وسيتبع ذلك تقديم الخصائص الجديدة من السيارات في 2022 التي يُؤمل أن تسمح بجعل الفورمولا واحد أكثر تنافسيّة وتزيد من حماس الجماهير.

وقال برون في هذا الصدد: "تركّز السيارات الجديدة على ما نشعر بأنّها جوانب يرتبط بها المشجّعون، عوضًا عن إنفاق الأموال على جوانب لا يعلم المشجّعون شيئًا بشأنها".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا سنحظى بسيارات ذات مظهر أفضل. ستكون قادرة على التسابق في ما بينها بكفاءة أكبر بكلّ تأكيد".

وأكمل: "هناك الكثير من الأمور التي نقوم بها، ولدينا مبادرة الاستدامة الخاصة بنا التي أطلقناها في الأعوام الأخيرة وهي مهمّة جدًا على صعيد جذب الشركات كذلك".

واختتم: "يريدون رؤية استراتيجيّة استدامة في الفورمولا واحد. ونريد القيام بكلّ ذلك من دون إفساد عامل الجذب أو الحماس الجذري في الفورمولا واحد".