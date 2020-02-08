برون: قرار مكلارين بالتخلّي عن هوندا لم يكن خاطئًا

بعد شراكة صعبة بين 2015 و2017، فكّت مكلارين وهوندا ارتباطهما قبيل موسم 2018 من أجل السماح للحظيرة البريطانيّة بالانتقال إلى التزوّد بمحرّكات رينو.

وبالرغم من أنّ تحسّن أداء هوندا مع ريد بُل ساعدها على تحقيق ثلاثة انتصارات العام الماضي واستهدافهما للمنافسة على اللقب هذا العام، يعتقد برون أنّ تخلّي مكلارين عن هوندا كان حاسمًا في تحسّن أداء الفريق البريطاني.

وقال حيال ذلك: "لديهم بعض الأشخاص المسؤولين هناك الآن، وتطلّب الأمر منهم الكثير من الوقت لإدراك ذلك. يقول الناس أنّهم ارتكبوا خطأً كبيرًا بالتخلّي عن هوندا. لكنّني أعتقد بأنّه بشكلٍ مسلٍ أنّهم احتاجوا للقيام بذلك من أجل إدراك ما يحتاجون للقيام به مع الفريق".

وأكمل: "كانوا يلومون هوندا طوال الوقت وأعتقد بأنّهم يُدركون الآن أنّ ذلك لم يكن حقيقة. لم يكن كلّ شيء خطأ هوندا. وبالتخلّي عن هوندا والحصول على معيار، فقد أدركوا أنّ هناك خللًا في الفريق".

وأردف: "لا أعلم كيف كانوا ليتوصّلوا إلى ذلك الاستنتاج ما لم يضعوا محرّكًا آخر في سيارتهم وسبق وأن تسابق آخرون بذلك المحرّك وقدّم أداءً جيّدًا. من خلال القيام بذلك فإنّهم أدركوا حينها أنّ لديهم مشاكل أكبر من مجرّد المحرّك وأنّ عليهم إجراء تغييرات. أعتقد بأنّهم أقدموا على بعض التغييرات المنطقيّة جدًا".

ويشعر برون بالتفاؤل حيال مستقبل فرق الوسط الحاليّة وقدرة سقف النفقات في 2021 على خلط الأوراق لصالحها.

وقال حيال ذلك: "يُواجهون تحديات صعبة على الصعيد الاقتصاديّ، ذلك جزء من المشكلة. أعلم أنّ هناك بعض الانزعاج من قبل بعض الفرق بأنّ سقف النفقات ليس أقلّ، كوني أعتقد بأنّنا وضعناهم في مستوى مقبولٍ بالنسبة للفرق الكبرى".

وأردف: "لكنّ ذلك سيكون تغييرات دراماتيكيًا بالنسبة للفرق الكبيرى على صعيد تغيير هيكلها وكلّ تلك الأمور".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك الإجراء سيجلب المزيد من التكافؤ بين فرق الوسط والفرق الكبيرة في الفورمولا واحد. لذا أعتقد بأنّ هناك مستقبلًا مُشرقًا لبعض فرق الوسط".

وأكمل: "الصفقة التجاريّة الجديدة متساوية أكثر. يتمّ توزيع الجوائز الماليّة بشكلٍ أكثر عدلًا. لذا فإنّ بعض تلك الفرق ستحصل على زيادة في جوائزها الماليّة، ما يجعل جوانبها الاقتصاديّة منطقيّة".

كما يأمل برون أن يكون فريق ويليامز قادرًا على قلب الطاولة والعودة إلى مستوى جيّد في الفورمولا واحد.

وقال في هذا الصدد: "ذلك مصدر قلق. واجهت ويليامز عددًا من المواسم الصعبة جدًا، ولا يُمكنك المواصلة هكذا. سيُغادر الرعاة والسائقون، لكنّك تعيش على أمل أن تتمكّن من لمّ شملك والعودة إلى الأداء، كون ويليامز اسمٌ عريقٌ في الفورمولا واحد وله قيمة كبيرة وتاريخٌ رائع".

وأكمل: "لا نريد خسارتهم. كلّما ازداد تساوي توزيع العائدات الماليّة كلّما ساعدهم ذلك قليلًا، لكن لا يُمكنهم البقاء في آخر الترتيب إلى الأبد. لن يدوم ذلك. لذا نتمنّى أن يقوموا بعملٍ أفضل في المواسم القليلة المقبلة".