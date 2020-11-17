برون: فيرشتابن ولوكلير دفعا ثمن قلّة خبرتهما في تركيا

عانى السائقون للحصول على التماسك على السطح الجديد في تركيا خلال الأجواء الجافة يوم الجمعة، وكانت الأزمنة أضعف بكثير من المتوقّع.

لكنّ بقيّة عطلة نهاية الأسبوع كانت ممطرة وهو ما زاد من صعوبة مهمّة السائقين.

ويعتقد برون أنّ تلك الظروف رجّحت كفّة السائقين الأكثر خبرة، حيث حجز لويس هاميلتون، وسيرجيو بيريز وسيباستيان فيتيل مراكز منصّة التتويج، بينما ارتكب أمثال فيرشتابن ولوكلير بعض الأخطاء.

فبالنسبة لفيرشتابن فقد حلّ سادسًا بعد التفاف سيارته مرّتين، بينما تراجع لوكلير إلى المركز الرابع إثر خطأ أثناء محاولته تجاوز بيريز في اللفّة الأخيرة.

وقال حيال ذلك: "ما شاهدناه هو إثبات القدماء خبرتهم في الوقت الذي أظهر فيه اليافعون حاجتهم لتعلّم المزيد".

وتابع: "كان من الرائع مشاهدة أداء سيباستيان نهاية هذا الأسبوع، يُسارع الجميع لاستبعاد أيّ رياضي إذا ما مرّ بفترة خافتة. ذكّرنا يوم الأحد بموهبته العميقة. تواجد خلف شارل هذا العام واقترابه من نهاية زواجه بفيراري لم يكن سهلًا، لذا أعتقد بأنّ جائزة تركيا الكبرى كانت رائعة بالنسبة إليه. لم يرتكب أيّ خطأ وكان جاهز لاقتناص الفرصة".

وأكمل: "في المقابل ارتكب اليافعون أخطاء – مثل شارل وماكس. لا يملكون الخبرة في سباق مماثل من قبل. كان تحديًا حقيقيًا لتقييم سلوك الإطارات، وكيفيّة تطوّره في غضون 10 إلى 20 لفّة، هنا تلعب الخبرة دورها".

واسترسل بالقول: "لكن سيكون هذا معيارًا آخر لبيانات هؤلاء اليافعين. لو أجرينا سباقًا آخر في تركيا غدًا، فأنا متأكّدٌ من أنّ مقاربتهم ستكون مختلفة".

كما واجه برون انتقادات المسار الجديد الزلق في تركيا، قائلًا أنّه سمح للسائقين بإظهار مواهبهم إلى أقصى الحدود.

وقال حيال ذلك: "أقدّر عدم سعادة السائقين بمستوى التماسك العام، لكنّه كان نتيجة قرار متأخّرٍ بالتسابق هناك في هذه الروزنامة المُعدّلة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السائقين يحتاجون في بعض الحيان لتذكّر أن هذه منافسة حول من يعبر خطّ النهاية أوّلًا، سواءً كان التماسك عاليًا أم منخفضًا، والأمر ذاته ينطبق على الجميع".

وتابع: "اقتنع البعض بذلك وبدؤوا بالعمل، بينما شعر آخرون بأنّ ذلك مصدر تشتيت".

واختتم بالقول: "لم يكن تحدّي السطح الجديد سيّئًا. أظهر موهبة السائقين إلى أقصى مستوى. لا أعتقد بأنّ مستويات التماسك مقياسٌ للتنافسيّة".