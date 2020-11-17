فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: فيرشتابن ولوكلير دفعا ثمن قلّة خبرتهما في تركيا

المشاركات
التعليقات
برون: فيرشتابن ولوكلير دفعا ثمن قلّة خبرتهما في تركيا

يعتقد روس برون مدير رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد أنّ ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير دفعا ثمن قلّة خبرتهما خلال جائزة تركيا الكبرى، ويعتقد بأنّ "القدماء" استفادوا من الأجواء المخادعة.

عانى السائقون للحصول على التماسك على السطح الجديد في تركيا خلال الأجواء الجافة يوم الجمعة، وكانت الأزمنة أضعف بكثير من المتوقّع.

لكنّ بقيّة عطلة نهاية الأسبوع كانت ممطرة وهو ما زاد من صعوبة مهمّة السائقين.

ويعتقد برون أنّ تلك الظروف رجّحت كفّة السائقين الأكثر خبرة، حيث حجز لويس هاميلتون، وسيرجيو بيريز وسيباستيان فيتيل مراكز منصّة التتويج، بينما ارتكب أمثال فيرشتابن ولوكلير بعض الأخطاء.

فبالنسبة لفيرشتابن فقد حلّ سادسًا بعد التفاف سيارته مرّتين، بينما تراجع لوكلير إلى المركز الرابع إثر خطأ أثناء محاولته تجاوز بيريز في اللفّة الأخيرة.

وقال حيال ذلك: "ما شاهدناه هو إثبات القدماء خبرتهم في الوقت الذي أظهر فيه اليافعون حاجتهم لتعلّم المزيد".

وتابع: "كان من الرائع مشاهدة أداء سيباستيان نهاية هذا الأسبوع، يُسارع الجميع لاستبعاد أيّ رياضي إذا ما مرّ بفترة خافتة. ذكّرنا يوم الأحد بموهبته العميقة. تواجد خلف شارل هذا العام واقترابه من نهاية زواجه بفيراري لم يكن سهلًا، لذا أعتقد بأنّ جائزة تركيا الكبرى كانت رائعة بالنسبة إليه. لم يرتكب أيّ خطأ وكان جاهز لاقتناص الفرصة".

وأكمل: "في المقابل ارتكب اليافعون أخطاء – مثل شارل وماكس. لا يملكون الخبرة في سباق مماثل من قبل. كان تحديًا حقيقيًا لتقييم سلوك الإطارات، وكيفيّة تطوّره في غضون 10 إلى 20 لفّة، هنا تلعب الخبرة دورها".

واسترسل بالقول: "لكن سيكون هذا معيارًا آخر لبيانات هؤلاء اليافعين. لو أجرينا سباقًا آخر في تركيا غدًا، فأنا متأكّدٌ من أنّ مقاربتهم ستكون مختلفة".

كما واجه برون انتقادات المسار الجديد الزلق في تركيا، قائلًا أنّه سمح للسائقين بإظهار مواهبهم إلى أقصى الحدود.

وقال حيال ذلك: "أقدّر عدم سعادة السائقين بمستوى التماسك العام، لكنّه كان نتيجة قرار متأخّرٍ بالتسابق هناك في هذه الروزنامة المُعدّلة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السائقين يحتاجون في بعض الحيان لتذكّر أن هذه منافسة حول من يعبر خطّ النهاية أوّلًا، سواءً كان التماسك عاليًا أم منخفضًا، والأمر ذاته ينطبق على الجميع".

وتابع: "اقتنع البعض بذلك وبدؤوا بالعمل، بينما شعر آخرون بأنّ ذلك مصدر تشتيت".

واختتم بالقول: "لم يكن تحدّي السطح الجديد سيّئًا. أظهر موهبة السائقين إلى أقصى مستوى. لا أعتقد بأنّ مستويات التماسك مقياسٌ للتنافسيّة".

ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان

المقال السابق

ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان

نوريس قدم "الانطلاقة الأسوأ في تاريخ جميع سائقي الفورمولا واحد" على حلبة اسطنبول
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس قدم "الانطلاقة الأسوأ في تاريخ جميع سائقي الفورمولا واحد" على حلبة اسطنبول

فيتيل: "لاتسامُح على الإطلاق" مع خطأ مثل حادثة الشاحنة في تصفيات تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: "لاتسامُح على الإطلاق" مع خطأ مثل حادثة الشاحنة في تصفيات تركيا

مير يُفنّد مزاعم ضعف قيمة لقبه بسبب غياب ماركيز عن الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

مير يُفنّد مزاعم ضعف قيمة لقبه بسبب غياب ماركيز عن الموتو جي بي

موتو جي بي: مير يحسم اللقب وموربيديللي يفوز في فالنسيا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: مير يحسم اللقب وموربيديللي يفوز في فالنسيا

هاميلتون: أود البقاء في الفورمولا واحد من أجل فرصة تغيير العالم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: أود البقاء في الفورمولا واحد من أجل فرصة تغيير العالم

خطأ في إعداد الجناح الأماميّ أضرّ بأداء فيرشتابن في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطأ في إعداد الجناح الأماميّ أضرّ بأداء فيرشتابن في تركيا

تحليل السباق: كيف فاز هاميلتون بسباقٍ "لم يكن من نصيبه" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف فاز هاميلتون بسباقٍ "لم يكن من نصيبه" في تركيا

أحدث الأخبار

برون: فيرشتابن ولوكلير دفعا ثمن قلّة خبرتهما في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

برون: فيرشتابن ولوكلير دفعا ثمن قلّة خبرتهما في تركيا

ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان

خطأ في إعداد الجناح الأماميّ أضرّ بأداء فيرشتابن في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطأ في إعداد الجناح الأماميّ أضرّ بأداء فيرشتابن في تركيا

فيتيل إلى هاميلتون: "من المميز للغاية" أن نشهد كتابة التاريخ من جديد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل إلى هاميلتون: "من المميز للغاية" أن نشهد كتابة التاريخ من جديد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان

2
فورمولا 1

نوريس قدم "الانطلاقة الأسوأ في تاريخ جميع سائقي الفورمولا واحد" على حلبة اسطنبول

3
فورمولا 1

فيتيل: "لاتسامُح على الإطلاق" مع خطأ مثل حادثة الشاحنة في تصفيات تركيا

22س
4
موتو جي بي

مير يُفنّد مزاعم ضعف قيمة لقبه بسبب غياب ماركيز عن الموتو جي بي

5
موتو جي بي

موتو جي بي: مير يحسم اللقب وموربيديللي يفوز في فالنسيا

أحدث الأخبار

برون: فيرشتابن ولوكلير دفعا ثمن قلّة خبرتهما في تركيا
فورمولا 1

برون: فيرشتابن ولوكلير دفعا ثمن قلّة خبرتهما في تركيا

ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان
فورمولا 1

ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان

خطأ في إعداد الجناح الأماميّ أضرّ بأداء فيرشتابن في تركيا
فورمولا 1

خطأ في إعداد الجناح الأماميّ أضرّ بأداء فيرشتابن في تركيا

فيتيل إلى هاميلتون: "من المميز للغاية" أن نشهد كتابة التاريخ من جديد
فورمولا 1

فيتيل إلى هاميلتون: "من المميز للغاية" أن نشهد كتابة التاريخ من جديد

تحليل السباق: كيف فاز هاميلتون بسباقٍ "لم يكن من نصيبه" في تركيا
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف فاز هاميلتون بسباقٍ "لم يكن من نصيبه" في تركيا

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق جائزة تركيا الكبرى 2020 07:00
فورمولا 1
16-11-2020

أهم مجريات سباق جائزة تركيا الكبرى 2020

ترتيب شبكة انطلاق سباق جائزة تركيا الكبرى 01:01
فورمولا 1
16-11-2020

ترتيب شبكة انطلاق سباق جائزة تركيا الكبرى

أبطال عالم الفورمولا واحد 07:58
فورمولا 1
16-11-2020

أبطال عالم الفورمولا واحد

شرح سقف المرتبات المقترح لموسم 2023 في الفورمولا واحد 05:41
فورمولا 1
14-11-2020

شرح سقف المرتبات المقترح لموسم 2023 في الفورمولا واحد

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا 02:06
فورمولا 1
12-11-2020

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.