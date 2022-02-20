برون: فرق الفورمولا واحد لن تعبث بالاضطرابات الهوائية لتصعيب ملاحقة السيارات لبعضها البعض

تمثّل الهدف الأساسي من القوانين التقنية لموسم 2022 في خلق اضطرابات هوائية تسمح للسيارات في الخلف بالحفاظ على مستويات ارتكازية أعلى بكثير بينما تقترب من السيارة في الأمام بالمقارنة مع السيارات السابقة.

وتم تطوير حزمة القوانين الانسيابية الجديدة من قِبَل فريق يعمل في منظمة الفورمولا واحد تحت إشراف برون وبقيادة خبير الانسيابية جايسون سومرفيل، والذي ركّز على ما هو مطلوب لتسهيل ملاحقة السيارات لبعضها البعض.

وقد أدّى ذلك إلى وصفٍ حازم ومُقيّد للغاية ضمن القوانين، والذي تعيّن على الفرق الالتزام به.

مع ذلك، فإن بمقدور خبراء الانسيابية نظريًا أن يبحثوا عن سُبلٍ للعبث بالاضطرابات الهوائية، وعليه تصعيب مهمة الآخرين في الملاحقة والتجاوز.

وأبدى برون اقتناعه بأن الفرق لن تتعمد فعل ذلك، لكنه اعترف بأنهم وبينما يجدون طرقًا لجعل سياراتهم أسرع وتطوير عناصر انسيابية جديدة، فقد يكون هنالك تأثير ضار على عملية الملاحقة.

فقال: "أعتقد بأن أيّة خسارة في تلك القدرة على ملاحقة السيارة في الأمام ستكون نتيجة عرضية لسعي الفرق نحو تحسين الأداء".

وأضاف: "لا أعتقد بأنّ أي فريق على الإطلاق سيتعمد الإضرار بالاضطرابات الهوائية حتى لا تتمكن السيارات الأخرى من ملاحقته. فليس هنالك وقت أو موارد كافية لذلك. عليك فقط أن تسعى نحو تحسين زمن لفتك طوال الوقت. لذلك لا أظن بأن هذا سيحدث على الإطلاق".

وتابع: "لكن ومع السعي لتحسين الأداء فربما نرى أننا لم نبلغ هدفنا بالكامل فيما يتعلق بملاحقة السيارات. لكنني أرى بأن ذلك سيظل أفضل بكثير جدًا مما كنا عليه، حيث أن السيارات كانت مروعة في ذلك الجانب".

وأكمل: "لذا وإذا ما وجدنا أننا أسوأ بـ 5 بالمئة من المتوقّع، فما نزال متقدمين جدًا عمّا كنا عليه مع السيارات القديمة. ومن ثم سنعمد إلى تطوير ذلك".