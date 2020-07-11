برون: فرص إقامة التصفيات يوم السبت ما زالت قائمة

ضربت العواصف الرعدية حلبة ريد بُل رينغ في النمسا صباح اليوم السبت، ما أجبر بطولة الفورمولا 3 على رفع العلم الأحمر في منتصف السباق.

وتأخرت بداية حصة التجارب الحرة الثالثة إلى أجل غير مجدد قبل أن يتم إلغاؤها بعد 45 دقيقة من دون إطلاقها وذلك بسبب الأمطار الغزيرة.

وتم تأجيل التصفيات حتى الساعة 2 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، لكن التوقعات تشير إلى إقامتها مجدداً صباح يوم الأحد.

ويرى برون أن التوقعات الجوية قد تعني إمكانية إقامة التصفيات اليوم، لكنه يتوقع أن تقام صباح الأحد.

فقال: "لطالما كانت حلبة النمسا صعبة بسبب الظروف الجوية غير المتوقعة".

وأكمل: "نحن مسرورون بعودة السباقات. النمسا مكان رائع لإطلاق الموسم. أعتقد أن العمل الذي قام به المنظمون، ’فيا’، الفورمولا واحد، كان على أعلى المعايير".

وتابع: "أنا مسرور بالتواجد هنا، حتى مع الظروف الجوية السيئة".

واسترسل: "هناك جبهة هوائية باردة كبيرة قادمة، وتتحرك ببطء لكن بمسار متوقع. هناك فرصة ربما نهاية اليوم لإقامة التصفيات، لكن بالتأكيد يبدو صباح الغد فرصة جيدة".

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وكان مايكل ماسي مدير سباقات البطولة قد أعلم الفرق حيال احتمالية إقامة التصفيات صباح الأحد، وفي حال عدم القدرة على ذلك، فسيتم اعتماد نتائج التجارب الحرة الثانية لتحديد ترتيب الانطلاقة.

وأدى ذلك إلى احتدام التجارب الحرة الثانية التي انتهت بتقدم ماكس فيرشتابن على فالتيري بوتاس.

وأشار برون إلى أن التصفيات قد تقام صباح الأحد، لكن ذلك قد يعني إلغاء كل من السباق القصير للفورمولا 2 وسباق بورشه كاريرا كاب.

فقال: "لدينا جدول مواعيد ليوم الغد، ما يعني أننا قد نخسر السباق القصير للفورمولا 2 وأحد سباقي بورشه".

وأكمل: "نعتقد أن الغد فرصة مناسبة بحيث تقام التصفيات في الصباح".

وأردف: "إن لم يكن بوسعنا إقامتها. فسيتم اعتماد نتيجة التجارب الحرة الثانية، لكنني آمل أن نتمكن من ذلك".

واختتم: "أعتقد أننا سنقيم التصفيات في الصباح".

يشار إلى أن آخر مرة أقيمت فيها التصفيات صباح الأحد كانت في جائزة اليابان الكبرى شهر أكتوبر/تشرين الأول، عندما ضرب الإعصار المنطقة وأجبر البطولة على إلغائها يوم السبت.