برون "فخور" بدور الفورمولا واحد في توفير أجهزة المساعدة على التنفس وسط أزمة "كورونا"

ساهمت الفرق ومزودو المحركات في تطوير أجهزة المساعدة على التنفس، بينما شارك بعض الخبراء الهندسيين للفورمولا واحد - أمثال بات سيموندز - في هذه العملية بأنفسهم.

حيث قال برون في تصريح لقناة "سكاي أف 1": "أنا فخور جداً بالأشخاص المساهمين في هذا المشروع".

وأكمل: "من ناحيتنا كان لدينا بات سيموندز. ليست لدينا قدرة هندسية كبيرة في الفورمولا واحد، لكن بات كان يدفع بهذا الاتجاه إضافة إلى اثنين أو ثلاثة آخرين، كما أن الفرق كانت مذهلة من هذه الناحية".

وتابع: "قسم مرسيدس للمحركات عالية الأداء، مجموعتهم للمحرك قامت بتصنيع أجهزة تنفس بشكل مستقل، وبدا ذلك مفيداً جداً جداً في أولى فترات العناية بالمرضى".

واستكمل: "أعتقد أن ذلك بات واضحاً الآن، لكن التصميم الجديد لأجهزة التنفس، التي نالت الموافقة، يبدو أنه سيصبح رائجاً وستبدأ عملية التصنيع".

بالمقابل، أوضح برون أن الرياضة تجمّع جهودها معاً، مقارنة بما حصل نهاية موسم 2008 عندما انسحبت هوندا من الفورمولا واحد، حيث عرضت الفرق تأمين المحركات للإبقاء على فريق براكلي متواجداً.

فقال: "هكذا هي الفورمولا واحد، نمضي فترة طويلة من حياتنا نحاول هزيمة بعضنا البعض بأية طريقة ممكنة على الحلبة. لكن عندما تحصل مثل هذه الظروف فإن الفورمولا واحد تتحد معاً".

وأكمل: "تعرض فريق لانكسار كبير من دون قطع غيار، جميع الفرق تعاونت وقدمت القطع المطلوبة كي يواصل البقاء ضمن البطولة".

وأضاف: "مثالي، برون جي بي، عندما كنا في مشاكل، عرضت كل من مرسيدس وفيراري المساعدة في المحرك".

وأردف: "نحن ضمن معركة شديدة على الحلبة، لكن نحن زملاء في الحقيقة. وأنا فخور جداً بالمساعدات المقدمة خلال هذه الأزمة".

من جهته، كرر زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين، آراء برون.

فقال: "لقد كانت جهوداً مذهلة. لدينا ما يزيد عن 100 شخص ضمن المشروع، وكذلك مجموعة من طاقم مكلارين تقدموا للمساعدة طوعياً".

واختتم: "أوقات مثل هذه تجعل من الجميع أقوى، يعملون معاً، ويعززون من الروابط وأواصر التواصل. ذلك بالتأكيد أمر رائع".