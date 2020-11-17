برون: شوماخر وهاميلتون يتشاركان موهبة خارجة عن المألوف

حقّق هاميلتون لقبه السابع بعد قيادة مدهشة خلال سباق جائزة تركيا الكبرى شهدت تقدّمه في الترتيب نحو تحقيق الفوز إثر فترة أولى صعبة في الأجواء الممطرة.

وكان برون قد أشرف على جميع ألقاب شوماخر كمدير تقنيّ لبينيتون وفيراري، كما أنّه لعب دورًا أساسيًا في اجتذاب هاميلتون إلى مرسيدس، قبل أن يعمل معه في موسم 2013.

وكتب برون في عموده في الموقع الرسميّ للفورمولا واحد: "تهانيّ الحارة للويس. أظهر لماذا يتمتّع بهكذا موهبة استثنائيّة".

وأضاف: "كان ذلك إثباتًا مثاليًا لما هو عليه، بطلٌ للعالم سبع مرّات وعادل رقم مايكل".

وأكمل: "هذا نوع السيطرة الذي تشاهده مرّة واحدة فقط في مسيرة أغلب السائقين في رياضة المحرّكات. لكنّني كنت شاهدًا عليه مرّتين".

وأردف: "كنت محظوظًا بالعمل مع لويس ومايكل. طبعهما مختلفٌ، وذلك رائع، كونك لا ترغب بالحصول على طابعٍ وشخصيّات متطابقة في الفورمولا واحد".

ثمّ تابع: "يختلف لويس عن مايكل في مقاربته للأمور. لكنّ كلاهما يتمتّع بموهبة خارجة عن المألوف في الجوهر".

وأشار برون إلى أنّ فوز هاميلتون بجائزة تركيا الكبرى جاء في ظروف صعبة ومثّل إثباتًا مثاليًا على قدرة هاميلتون على التغلّب على منافسيه.

وقال حيال ذلك: "بالرغم من معاناة مرسيدس على صعيد الوتيرة في تركيا طوال عطلة نهاية الأسبوع على السطح الزلق في الأجواء الباردة، حافظ البريطاني على صبره في السباق واعتمد استراتيجيّة جيّدة وضغط عندما احتاج لذلك".

وأضاف: "لم يكن فوزًا سهلًا. لم يتواجد في قطب الانطلاق الأوّل ويبتعد في الأمام. من الواضح أنّ تلك الظروف لم تتناسب في البداية مع مرسيدس، لكنّهم حافظوا على تركيزهم وانتصروا. يفوز عندما لا يُواجه أيّة منافسة ويفوز عندما يُواجه تحديًا كبيرًا كذلك".

ثمّ تابع: "من الصعب إيجاد نقطة ضعف في درع هاميلتون. يبدو عاطفيًا في بعض الأحيان عبر اللاسلكي، لكنّ الفريق يعلم كيفيّة التعامل مع ذلك وتهدئته".

وأكمل: "إنّه في قمّة مسيرته في الوقت الحاضر. ولا أعلم متى ستبدأ مسيرته بالتراجع".