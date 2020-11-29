برون: سينطلق تحقيق مُعمّق في حادثة غروجان

نجى الفرنسيّ بأعجوبة وبإصابات طفيفة نسبيًا بعد أن تسبّب احتكاكه بدانييل كفيات في دفع سيارته نحو الحاجز الجانبيّ.

ودخل هيكل سيارته في الحاجز، بينما انشطر القسم الخلفيّ من السيارة بالكامل ما تسبّب في انفجار كرة من اللهب.

وخرج غروجان بنفسه من قمرة القيادة بمساعدة المندوب الطبيّ لـ "فيا" إيان روبرتس الذي كان أحد الواصلين إلى موقع الحادث.

واعترف برون أنّه كان قلقًا من طريقة انبعاج الحاجز، ما سمح لهيكل السيارة بالعبور داخله.

وقال البريطاني: "من الصادم للجميع في الفورمولا واحد رؤية حادث فادحٍ بهذا الشكل. لسنا معتادين على ذلك، واشتعال ألسنة اللهب كذلك".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ تلك إشادة بالعمل الذي قامت به فيا والفرق على مرّ الأعوام. أعتقد بأنّنا نذكر الجدل الذي جاء إثر تقديم نظام الطوق. وعليّ الإشادة بجان تود لأنّه أصرّ على ضرورة تقديمه".

وأردف: "أعتقد بأنّنا كنّا لننظر إلى وضعٍ مختلفٍ اليوم لو لم يكن نظام الطوق حاضرًا. وبالنسبة لي فإنّ ذلك ما برز اليوم، حيث نجح الطوق في الإبقاء على الحاجز بعيدًا عندما عبرت السيارة داخله".

وأكمل: "لكنّني متأكّدٌ من أنّنا سنُطلق تحقيقًا مُعمّقًا من أجل فهم ما يُمكننا تعلمه من هذا الحادث. كون رؤية الحاجز منبعجًا بذلك الشكل ليس بالأمر الذي نريد رؤيته في الحقيقة".

وأشاد برون بجهود بروبرتس والمارشلز المحليين الذين وصلوا إلى موقع الحادث سريعًا.

وقال حيال ذلك: "تجدر الإشادة بالجميع. كان تفكيرهم واضحًا ودقيقًا. لم يتردّدوا. قاموا بالضبط بما يحتاجون فعله اليوم، ولا يُمكن لومهم مطلقًا".

وأضاف: "نحن فخورون بهم جميعًا. أعتقد بأنّه من المطمئن بالنسبة للسائقين رؤية مدى الاحترافيّة والاستجابة السريعة. كان ذلك مثاليًا".

واختتم بالقول: "من الواضح أنّنا لا نريد رؤية حوادث هكذا أصلًا. لكن على صعيد الاستجابة فلا أعتقد بأنّه كان هناك أيّ شيء آخر يُمكن فعله بكفاءة أفضل".