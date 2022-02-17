برون سعيدٌ بانتهاء سيارات الخلفيّة المرتفعة "السخيفة" في الفورمولا واحد

تُواصل فرق الفورمولا واحد الكشف عن تصاميمها الأوليّة لسيارات 2022 خلال هذه الفترة في ظلّ تجهّز البطولة لبدء الحقبة التقنيّة الجديدة.

ووصف المدراء التقنيون التغييرات بأنّها الأضخم في تاريخ البطولة، حيث صُمّمت لتحسين العرض المقدّم على الحلبة والسماح بتسابقٍ أقرب ومنافسة أفضل على المسار.

وأظهرت السيارات التي تمّ الكشف عنها حتّى الآن مدى اختلاف التصاميم الجديدة عن سيارات 2021، إلى جانب وجود اختلافات بين الفرق.

وكان أحد الجوانب التي تبخّرت الآن متمثّلًا في زاوية الانحناء الأماميّ العالية التي كانت حاضرة بقوّة على سيارات ريد بُل في الأعوام الماضية والمتمثّلة في ارتفاع القسم الخلفي من السيارة في حين تكون المقدّمة قريبة للغاية من سطح المسار.

ولعب برون المدير الإداري للفورمولا واحد دورًا أساسيًا في تشكيل القوانين الجديدة لموسم 2022. وبدا المدير التقنيّ السابق لفريقَي فيراري ومرسيدس مسرورًا بما بدت عليه السيارات التي تمّ إطلاقها حتّى الآن، خاصة في ما يتعلّق بذلك الجانب.

وقال برون: "تبدو السيارات رائعة. أعتقد بأنّ المشجّعين سينجذبون إليها".

وأكمل: "أعتقد بأنّ حقيقة أنّ السيارات ستتسابق بارتفاعٍ منخفض، أعني أنّها بدت سخيفة بعض الشيء في السابق، تلك السيارات عالية زاوية الانحناء".

وأردف: "لم تبدُ مطلقًا مثل ما يجب أن تبدو عليه سيارة سباق. لذا أعتقد بأنّ هذه السيارات ستبدو أفضل بكثير على الحلبة كذلك".

وستؤدي العودة إلى المؤثّرات الأرضيّة في 2022 إلى حاجة الفرق لتشغيل سياراتها بارتفاعٍ منخفضٍ قدر الإمكان من أجل توليد أقصى ارتكازيّة ممكنة من الأرضيّة.

لكن هناك بالفعل تنوّع على صعيد تصميم جوانب السيارات، حيث قدّمت أستون مارتن على وجه الخصوص تصميمًا عدائيًا يختلف عن ويليامز ومكلارين.

وبدا برون مسرورًا بوجود علامات اختلاف في مقاربات الفرق بالرغم من القوانين المقيّدة أكثرًا التي تمّ تصميمها لتشكيل منافسة متقاربة أكثر.

وقال برون في هذا الصدد: "من الرائع رؤية هذا التنوّع".

وأضاف: "عندما أُصدرت القوانين فقد كان هناك الكثير من التذمّر من أنّ السيارات ستبدو متطابقة. لم نعتقد بذلك، وها قد تبيّن ذلك الآن".

وأكمل: "عليّ أن أكون صادقًا، أحتاج لرؤية السيارات على أرض الواقع من أجل الحصول على انطباعٍ حقيقي. وسأتواجد في برشلونة في التجارب الأولى، ومن ثمّ سأحصل على فكرة أفضل وكذلك في البحرين".

واختتم بالقول: "لكنّني أعتقد بأنّ التنوّع يبعث على الطمأنينة".