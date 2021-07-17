برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"

كان برون من بين الدافيع لفكرة تقديم هذه الصيغة الجديدة التي سيتمّ اختبارها مجدّدًا في مونزا وحدثٍ آخر لاحقًا في الموسم.

وأصرّ برون قبل عطلة نهاية هذا الأسبوع على أنّ السائقين سيتسابقون بشكلٍ محتدمٍ في السباق القصير، حيث يعتقد بأنّ حدث اليوم أثبت صحّة اعتقاده.

لكنّه شدّد على أنّ "فيا" والفرق والفورمولا واحد سيُجرون مراجعة كاملة لما سارت عليه عطلة نهاية الأسبوع ومن ثمّ إجراء أيّة تغييرات لازمة بعد الحدثين المتبقيين في حال اعتماد هذه الصيغة رسميًا في الموسم المقبل.

وقال برون بعد وقتٍ قصير من نهاية السباق القصير: "أعتقد بأنّ ما شاهدناه اليوم هو أنّ سائق السباقات يبقى سائق سباقات. لن يتراخى أيٌ منهم أبدًا. لذا كانت هناك الكثير من المعارك".

وأضاف: "كانت اللفّة الأولى مدهشة وحابسة للأنفاس. ومن ثمّ شاهدنا عدّة معارك ثنائيّ في ما تبقّى من السباق".

وأردف: "كان أداء فرناندو ألونسو الجانب المثير من سباق اليوم. حصل على تصويتي لأفضل لحظات السباق. سأشتري تذكرة لمشاهدة ذلك كلّ يوم".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّنا مسرورون للغاية. سندع الأمور تهدأ نهاية هذا الأسبوع، ومن ثمّ نمضي بعض الوقت مع فيا والفرق لمحاولة البحث في إمكانيّة إجراء أيّة تحسينات نريدها".

وواصل شرحه بالقول: "لن نغيّر جوهر الصيغة هذا العام. وأعتقد بأنّه يُمكننا الجلوس واتّخاذ القرار بعد السباقات الثلاثة. لكنّ الوضع إيجابي للغاية حتّى الآن".

واعترف برون بأنّ الفورمولا واحد حدّدت تحسينات ممكنة بالفعل، لكنّه لم يرد التطرّق إلى تفاصيلها، مُشيرًا إلى أنّ لديهم "قائمة أعمال لمسائل وأشياء لتحسينها".

كما شدّد على أنّ أنّه من "المفصلي" الاستماع إلى ردود فعل الجماهير بعد الحدث الأوّل، قائلًا: "حصلنا على ردود فعلٍ ضخمة، كانت إيجابيّة جدًا من قبل الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعيّ".

وأردف: "لكن سيكون هناك مشجّعون سيُقدّمون بعض التعليقات، بعضهم لم يفهم السباق، وبعضهم لم يُعجب به. سنأخذ ذلك بالحسبان".

وأكمل: "أعتقد بأنّ علينا النظر إلى عطلة نهاية الأسبوع بأكملها. نحتاج لمراجعة عطلة نهاية الأسبوع، كوني لا أرى أيّ شيء فعلناه يُقلّل من قيمة عطلة نهاية الأسبوع الطبيعيّة، بل هذا يُضيف المزيد من الإثارة إليها".

ثمّ تابع: "دعونا نتابع السباق الرئيسي. يُمكننا حينها تحليل كلّ شيء والحديث إلى المشجّعين والنظر في البيانات بالتفصيل. هذه الصيغة جذّابة للغاية بالنسبة لي، يستخدم الجميع ذات الإطارات في التصفيات، لكنّنا حصلنا على بعض التنوّع في هذا السباق لأنّه كانت هناك تركيبتا إطارات يُمكنك الاختيار بينهما".

وأضاف: "كما لا توجد معوّقات على صعيد اختيار الإطارات التي ستبدأ عليها السباق الرئيسي".

واعترف برون بأنّ أحد الجوانب المثيرة للجدل في هذه الصيغة هي منح لقب قطب الانطلاق الأوّل للفائز بالسباق القصير، وهو ما قد يتمّ تغييره في المستقبل.

وقال حيال ذلك: "ربّما نحتاج للحديث حول ذلك. ربّما تغيير التسمية، هل يجب أن يُصبح قطب الانطلاق الأوّل يوم الجمعة؟".

وأكمل: "سنتحدّث حيال ذلك مع فيا والفرق، لكنّني أعتقد بأنّه لا يُمكن للتاريخ أن يعيقنا. نحتاج لاحترام التاريخ، لكن لا يجب أن يُعيقنا مطلقًا".