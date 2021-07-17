تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه" التالي / بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار عاجلة

برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"

وصف روس برون المدير الإداري لبطولة العالم للفورمولا واحجد اللفّة الأولى من سباق التصفيات القصير في سيلفرستون بـ "المدهشة والحابسة للأنفاس"، قائلًا أنّ ردود الفعل الأولى من قبل الجماهير كانت إيجابيّة للغاية.

برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"

كان برون من بين الدافيع لفكرة تقديم هذه الصيغة الجديدة التي سيتمّ اختبارها مجدّدًا في مونزا وحدثٍ آخر لاحقًا في الموسم.

وأصرّ برون قبل عطلة نهاية هذا الأسبوع على أنّ السائقين سيتسابقون بشكلٍ محتدمٍ في السباق القصير، حيث يعتقد بأنّ حدث اليوم أثبت صحّة اعتقاده.

لكنّه شدّد على أنّ "فيا" والفرق والفورمولا واحد سيُجرون مراجعة كاملة لما سارت عليه عطلة نهاية الأسبوع ومن ثمّ إجراء أيّة تغييرات لازمة بعد الحدثين المتبقيين في حال اعتماد هذه الصيغة رسميًا في الموسم المقبل.

اقرأ أيضاً:

وقال برون بعد وقتٍ قصير من نهاية السباق القصير: "أعتقد بأنّ ما شاهدناه اليوم هو أنّ سائق السباقات يبقى سائق سباقات. لن يتراخى أيٌ منهم أبدًا. لذا كانت هناك الكثير من المعارك".

وأضاف: "كانت اللفّة الأولى مدهشة وحابسة للأنفاس. ومن ثمّ شاهدنا عدّة معارك ثنائيّ في ما تبقّى من السباق".

وأردف: "كان أداء فرناندو ألونسو الجانب المثير من سباق اليوم. حصل على تصويتي لأفضل لحظات السباق. سأشتري تذكرة لمشاهدة ذلك كلّ يوم".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّنا مسرورون للغاية. سندع الأمور تهدأ نهاية هذا الأسبوع، ومن ثمّ نمضي بعض الوقت مع فيا والفرق لمحاولة البحث في إمكانيّة إجراء أيّة تحسينات نريدها".

وواصل شرحه بالقول: "لن نغيّر جوهر الصيغة هذا العام. وأعتقد بأنّه يُمكننا الجلوس واتّخاذ القرار بعد السباقات الثلاثة. لكنّ الوضع إيجابي للغاية حتّى الآن".

واعترف برون بأنّ الفورمولا واحد حدّدت تحسينات ممكنة بالفعل، لكنّه لم يرد التطرّق إلى تفاصيلها، مُشيرًا إلى أنّ لديهم "قائمة أعمال لمسائل وأشياء لتحسينها".

كما شدّد على أنّ أنّه من "المفصلي" الاستماع إلى ردود فعل الجماهير بعد الحدث الأوّل، قائلًا: "حصلنا على ردود فعلٍ ضخمة، كانت إيجابيّة جدًا من قبل الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعيّ".

وأردف: "لكن سيكون هناك مشجّعون سيُقدّمون بعض التعليقات، بعضهم لم يفهم السباق، وبعضهم لم يُعجب به. سنأخذ ذلك بالحسبان".

وأكمل: "أعتقد بأنّ علينا النظر إلى عطلة نهاية الأسبوع بأكملها. نحتاج لمراجعة عطلة نهاية الأسبوع، كوني لا أرى أيّ شيء فعلناه يُقلّل من قيمة عطلة نهاية الأسبوع الطبيعيّة، بل هذا يُضيف المزيد من الإثارة إليها".

ثمّ تابع: "دعونا نتابع السباق الرئيسي. يُمكننا حينها تحليل كلّ شيء والحديث إلى المشجّعين والنظر في البيانات بالتفصيل. هذه الصيغة جذّابة للغاية بالنسبة لي، يستخدم الجميع ذات الإطارات في التصفيات، لكنّنا حصلنا على بعض التنوّع في هذا السباق لأنّه كانت هناك تركيبتا إطارات يُمكنك الاختيار بينهما".

وأضاف: "كما لا توجد معوّقات على صعيد اختيار الإطارات التي ستبدأ عليها السباق الرئيسي".

واعترف برون بأنّ أحد الجوانب المثيرة للجدل في هذه الصيغة هي منح لقب قطب الانطلاق الأوّل للفائز بالسباق القصير، وهو ما قد يتمّ تغييره في المستقبل.

وقال حيال ذلك: "ربّما نحتاج للحديث حول ذلك. ربّما تغيير التسمية، هل يجب أن يُصبح قطب الانطلاق الأوّل يوم الجمعة؟".

وأكمل: "سنتحدّث حيال ذلك مع فيا والفرق، لكنّني أعتقد بأنّه لا يُمكن للتاريخ أن يعيقنا. نحتاج لاحترام التاريخ، لكن لا يجب أن يُعيقنا مطلقًا".

المشاركات
التعليقات
ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"

المقال السابق

ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"

المقال التالي

بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون

بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يخطف 3 نقاط بفوزه بسباق التصفيات القصير في سيلفرستون

3 س
2
فورمولا 1

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

2 س
3
فورمولا 1

بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون

48 دقيقة
4
فورمولا 1

برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"

1 س
5
فورمولا 1

ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"

1 س
أحدث الأخبار
بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون
فورمولا 1

بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون

48د
برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"
فورمولا 1

برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"

1 س
ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"
فورمولا 1

ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"

1 س
فيرشتابن كان قلقًا من تعطّل المكابح بعد اشتعالها على شبكة الانطلاق في سيلفرستون
فورمولا 1

فيرشتابن كان قلقًا من تعطّل المكابح بعد اشتعالها على شبكة الانطلاق في سيلفرستون

1 س
هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي
فورمولا 1

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

2 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يخطف 3 نقاط بفوزه بسباق التصفيات القصير في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يخطف 3 نقاط بفوزه بسباق التصفيات القصير في سيلفرستون

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون

برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"

ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تساهم في تمويل بقيمة 550 مليون جنيه استرليني لمجموعة مكلارين

هاميلتون: سأضغط بجميع أسلحتي في السباق القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: سأضغط بجميع أسلحتي في السباق القصير

أحدث الأخبار

بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون

برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

برون: ردّة فعل الجماهير على السباق القصير الأوّل في الفورمولا واحد "إيجابيّة جدًا"

ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"

فيرشتابن كان قلقًا من تعطّل المكابح بعد اشتعالها على شبكة الانطلاق في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن كان قلقًا من تعطّل المكابح بعد اشتعالها على شبكة الانطلاق في سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.