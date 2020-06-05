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برون: تغيير تركيبات الإطارات قد يُعوّض شبكة الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد

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برون: تغيير تركيبات الإطارات قد يُعوّض شبكة الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد
05-06-2020

لا تزال بطولة العالم للفورمولا واحد تبحث عن طرق لزيادة الحماس في السباق الثاني من كلّ جولة مزدوجة على ذات الحلبة هذا الموسم، حيث قال روس برون مدير رياضة المحرّكات في البطولة أنّ خلط تركيبات الإطارات بين الحدثين من أبرز الأفكار التي تتمّ دراستها.

دعم برون الأسبوع الماضي خطّة خلط الأوراق قليلًا للسباقات الثانية في النمسا وبريطانيا وأيّة سباقات مزدوجة مستقبليّة من خلال اعتماد سباقات تصفيات ذات شبكة انطلاق معكوسة.

لكنّ أيّ تغيير في القوانين في هذه المرحلة يجب أن يحظى بدعمٍ بالإجماع من قبل الفرق، لينهار الزخم وراء الفكرة بعد معارضتها من قبل توتو وولف مدير فريق مرسيدس.

وقال برون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئل عن خطّة شبكة الانطلاق المعكوسة: "نظرنا فيها في العام الماضي، ولم نحظَ بدعمٍ لها".

وأضاف: "اعتقدنا بأنّه خلال هذا الموسم وفي ظلّ الحاجة لإقامة بعض الجوائز الكبرى الثانية على ذات الحلبة فإنّها فكرة مثاليّة للسباق الثاني. لذا ستكون تلك فكرة جيّدة في النمسا وسيلفرستون وأيّة سباقات ثانية أخرى في النصف الثاني من الموسم".

وأردف: "لكن لم يكن بوسعنا فعل ذلك بسبب مرسيدس. كان توتو صريحًا في الاجتماع: نحن في ما نعتقد بأنّه أفضل موقع تنافسيّ، ونحن نسعى وراء اللقب السابع، لماذا عليّ التفريط في تلك الفرصة؟ لأنّ هذا المقترح سيضعني في موقعٍ صعبٍ جدًا".

وأكمل: "فهمت ذلك وأحترمه. أتمنّى لو أنّه نظر إلى الصورة الأشمل، لكنّه لم يفعل. أعتقد بأنّ بكلّ ما لحق ذلك كان مجرّد ضباب إضافيّ".

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ولا تزال شركات البثّ التلفزي تحرص على أن لا تكون السباقات الثانية نسخة كربونيّة عن عطلة نهاية الأسبوع التي تسبقها.

ويرغب برون بإيجاد طرقٍ لزيادة الاهتمام بالتزامن مع عدم وضع أيّ متنافسٍ في موقف ضعف، وتُعدّ خيارات الإطارات المختلفة بين السباقَين من بين الأفكار المطروحة الآن.

وكانت بيريللي قد جلبت العام الماضي تركيبات "سي2"، "سي3"، و"سي4" إلى جولة ريد بُل رينغ، ومن ثمّ "سي1"، و"سي2"، و"سي3" إلى سيلفرستون.

وقال حيال ذلك: "نخوض محادثات في الوقت الحاضر. هناك مكوّنان لعطلة نهاية الأسبوع الثانية".

وأضاف: "الأوّل هو التأكّد من قيادة الجميع على الحلبة طوال عطلة نهاية الأسبوع، كوننا لا نريد يوم جمعة خالٍ من دخول السيارات إلى الحلبة كون لديهم جميع البيانات التي يحتاجونها (من الأسبوع الأسبق)".

وأردف: "أمّا الجانب الآخر فهو هل بوسعنا القيام بشيء لجذب المشجّعين أكثر قليلًا في السباق الثاني بسبب التغير؟ ويجب أن تكون فكرة لا تعتبرها الفرق مخلّة بموقعها التنافسيّ في الفورمولا واحد".

وأكمل: "يجب أن يكون تأثيرًا بسيطًا إن وُجد، أمرٌ مثل تغيير تركيبات الإطارات أو شيء من ذاك القبيل، سنرى إن كان هناك مجالٌ للقيام بذلك. إن كانت لدينا تركيبات إطارات مختلفة، فإنّ ذلك سيُجدي نفعًا".

واختتم حديثه بالقول: "لكنّ ذلك غير مؤكّد بعد. نقوم بدراسة الفكرة في الوقت الحاضر. من الممكن أن لا يحدث أيّ شيء من ذلك، لكن إن كان هناك أمرٌ مختلف لخلط الأوراق قليلًا في السباق الثاني، فسيكون ذلك أمرًا جيّدًا".

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