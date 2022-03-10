برون: تصميم مرسيدس لم يكن متوقّعًا في قوانين 2022

وصف برون تحديثات سيارة مرسيدس "دبليو13" بالمثيرة، وأشار إلى أنّه يعتقد بأنّه لا مشكلة لدى "فيا" في الوجهة التي اتّبعتها الماكينات الألمانيّة.

لكنّه حذّر من إمكانيّة معارضة الفرق المنافسة وهو ما قد يدفع "فيا" لإلقاء نظرة مقرّبة على التصميم وهو ما قد يؤدّي إلى تغيير في القوانين.

وكانت "فيا" والفورمولا واحد قد ساعدتا على صياغة القوانين الجديدة وحرصتا على ضمان أن يكون الهدف الأساسيّ منها السماح للسيارات باتّباع بعضها البعض.

وقال برون ضمن حوارٍ مع "اف1 تي في" اليوم الخميس: "أعتقد بأنّنا لم نتوقّع تصميم مرسيدس من دون شك، إنّه تأويلٌ متطرّفٌ للغاية للقوانين".

وأكمل: "أعتقد بأنّه بشكلٍ حتمي سيكون هناك جدلٌ كبير حيال تأويلها. ذلك ما يحدث مع القوانين الجديدة. مهما حاولت جاهدًا الحدّ من الخيارات، وصدّقوني بأنّنا أغلقنا المئات منها، فإنّ الابتكار في الفورمولا واحد يكون عاليًا على الدوام".

وأردف: "لذا من منظورنا فإنّ الأمر يتمحور بالأساس حول إن كان ذلك التصميم يُؤثّر على الهدف من القوانين؟ من منظور الفرق فإنّها ترغب بالتأكّد من عدم إقدام أيٍ منها على تأويلٍ لا تعتقد بأنّه صواب. لذا أعتقد بأنّه سيكون هناك الكثير من الجدل في الأيّام المقبلة".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وشدّد برون على أنّ الأمر يعود إلى "فيا" لتحديد قانونيّة كلّ سيارة، مُشيرًا إلى أنّه لا مشكلة لديه مع سيارة مرسيدس حتّى الآن، وقد يتغيّر ذلك في حال تقدّم فريقٌ منافس باعتراض يُشير إلى مخاوف معيّنة".

وقال برون حيال سيارة "دبليو13": "إنّها مثيرة للإعجاب. أعتقد بأنّ ذلك هو الرائع حيال الابتكار في الفورمولا واحد، يتمحور كلّ شيء حول البقاء ضمن أطر القوانين، وأن لا توجد تضحيات مثلما أقول على صعيد الهدف من التغييرات".

وأكمل: "أعتقد بأنّ علينا أن نكون منصفين، عندما يتوصّل فريقٌ لفكرة، وابتكار، فلا يجب عليك معاقبته مباشرة. لكنّ فيا هي الطرف المُقنّن للرياضة وهي تعرف ما يجري، وليس نحن كفورمولا واحد لأنّه ليست لدينا المعلومات".

ثمّ تابع: "لكن بالطبع قد يتقدّم فريق بمعارضة حول مسألة لم تنتبه لها فيا. وحينها ستكون لديك مشكلة. وسبق وأن حدث ذلك بالفعل. لذا أنا متأكّدٌ من أنّه ستكون هناك الكثير من النقاشات حول ذلك. هذه مجموعة قوانين مثيرة، كون الكثيرين قالوا أنّها مُقيّدة للغاية. لكنّنا نرى مختلف هذه الحلول الآن".

وأوضح برون في المقابل أنّه وفق أسلوب الحوكمة المُعدّل الحالي في الفورمولا واحد فمن الممكن تغيير القوانين التقنيّة أثناء الموسم، حتّى لو لم يُوافق فريقان.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا غيّرنا حوكمة الفورمولا واحد. لأنّك تحتاج لموافقة الجميع في السابق لإجراء تغيير خلال الموسم، أمّا الآن فأنت تحتاج لموافقة 80 بالمئة من الفرق، طالما أنّ فيا والفورمولا واحد موافقتان كذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّه حالما يتمّ فهم تأويل مرسيدس، وحصولنا على فكرة متوازنة حول تأثيره، لأنّ روح القوانين في منطقة رماديّة".

ثمّ تابع: "عليك الالتزام بالنص في النهاية، لأنّه لو نُقلت المسألة إلى محكمة، فسيتمّ الحكم بناءً على النص. لكن يُمكن تغيير ذلك النصّ بأغلبيّة 80 بالمئة من الفرق".

وأردف: "لذا في حال مرّ شيء لم ننتبه له، فإنّ الفرق ستُدرك ذلك. وقد حيدث التغيير أثناء الموسم. لذا سنرى كيف ستسير الأمور".

وبالنظر إلى جميع السيارات في المجمل فإنّ برون شدّد على أنّه لم يرَ أيّ شيء قد يتسبّب في تغيير القوانين.