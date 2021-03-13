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برون: تصفيات السباقات القصيرة لن تميّع السباقات الرئيسيّة في الفورمولا واحد

عبّر روس برون عن ثقته في أنّ خطط الفورمولا واحد لسباقات التصفيات القصيرة في بعض جولات موسم 2021 ستُحافظ على قيمة سباق الأحد ولن تُميّعه.

برون: تصفيات السباقات القصيرة لن تميّع السباقات الرئيسيّة في الفورمولا واحد

تُخطّط الفورمولا واحد لإقامة سباقات قصيرة للمرّة الأولى ضمن ثلاث جولات في موسم 2021، حيث تمتدّ مسافاتها لـ 100 كلم يوم السبت لتحديد ترتيب شبكة الانطلاق يوم الأحد.

واستخدم برون مدير رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد عبارة "التصفيات السريعة" لوصف تلك السباقات ضمن حوارٍ بُثّ بشكلٍ حي خلال مجريات السبت من تجارب البحرين.

وتقضي الخطّة الحاليّة بإقامة تلك السباقات القصيرة في سيلفرستون، ومونزا وإنترلاغوس، على أن تُقام التصفيات الطبيعيّة أيّام الجمعة لتحديد ترتيب انطلاق التصفيات السريعة,

وتتّجه الفرق للقاء القائمين على البطولة في البحرين نهاية هذا الأسبوع للتباحث أكثر في الخطط، لكنّها قدّمت دعمها حتّى الآن قبيل موافقة متوقّعة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعبّر بعض السائقين عن مخاوفهم حيال الفكرة، لكنّ برون قال بأنّ هذه السباقات لن تُقلّل من قيمة سباقات الأحد.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ الأمر الحاسم هو الحفاظ على قيمة الجائزة الكبرى. نريد من الفائز بالجائزة الكبرى أن يُغادر عطلة نهاية الأسبوع كالمتنافس الأقوى والأكثر نجاحًا فيها".

وأضاف: "لكنّنا نريد ملء عطلة نهاية الأسبوع، ونريد منح المشجّعين عرضًا أكبر لمتابعته يوم الجمعة، وآخر مثيرًا يوم السبت".

وأكمل: "لذا إلى جانب التصفيات السريعة، فإنّنا سنحظى بتصفيات طبيعيّة يوم الجمعة لتحديد مراكز انطلاق التصفيات السريعة، ومن ثمّ ستُحدّد نتيجة التصفيات السريعة ترتيب انطلاق السباق".

وواصل شرحه بالقول: "سنحظى بعطلة نهاية أسبوع مليئة أكثر، وذلك ما نريد استكشافه. نريد تجربة هذه الفكرة في ثلاثة سباقات هذا العام، وفي حال لم تنجح فسنعترف بذلك ونعيد التفكير مجدّدًا".

ثمّ تابع: "لكنّني متفائلٌ حيالها. أعتقد بأنّكم إن ألقيتم نظرة على عطلة نهاية الأسبوع بأكملها فإنّ هناك دافعًا كبيرًا للمضيّ وراءها".

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