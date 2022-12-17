برون: تركيز ليبرتي ميديا على "الجودة" وليس "الربح" سبب محوري لنجاح الفورمولا واحد

حظيت الفورمولا واحد بارتفاع هائل في شعبيتها منذ استحواذ ليبرتي ميديا على الحقوق التجارية من شركة "سي في سي" وبيرني إكليستون عام 2017.

كما أن انفتاحها على مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح سلسلة "قُد للنجاة" من شبكة "نتفليكس" جميعها عوامل ساعدت على جذب جمهور جديد وشاب للرياضة.

وبالرغم من أن بعض القرارات التي اتخذها عملاق الإعلام الأمريكي مثل اعتماد صيغة السباقات القصيرة، لم تنل إجماعاً كبيراً بين المتابعين، لكن الفورمولا واحد تبدو في صحة ممتازة أكثر من أي وقت مضى.

ويرى برون، الذي شغل مركز مدير إداري للبطولة، أن قوة الفئة الملكة حالياً يجب أن تُنسب إلى مقاربة ليبرتي ميديا المتميزة، التي فضّلت خلالها الجودة على الربح، بعكس ما كان الحال مع الملاك السابقين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن ليبرتي ميديا قامت بعمل رائع. لقد فهموا ضرورة تحسين الرياضة، ولم يقولوا: ’نحن هنا لتحسين هوامش طفيفة’".

وأكمل: "مقاربتهم تمحور حول التالي ’هذه رياضة رائعة، كيف سيكون بوسعنا دفعها للأمام؟ لأن الفائدة لن تظهر إلا حين تسير الرياضة للأمام، وليس عبر عصرها أكثر وأكثر’".

وأردف: "كان لدى غريغ مافي وتشايس كاري، وجهة النظر تلك. لحسن الحظ، كنت أنا متواجداً كذلك".

وتابع: "لذا، أعتقد أن ليبرتي اتبعت مقاربة رائعة. بالتأكيد، لو نظرنا إلى تاريخ الفورمولا واحد، لوجدنا أنهم الوحيدون الذين اتبعوا مثل هذه المقاربة".

واسترسل: "لا أعتقد أن العديد من المالكين السابقين وضعوا مثل هذا الاستثمار في الرياضة. وهذا بمثابة التزام واضح".

بالمقابل، أكد برون أنه وبالرغم من النجاح الواضح، لكن الإدارة العُليا للبطولة لا تأخذ أيّة نجاحات حالية على أنها من المسلّمات.

فقال: "أعتقد أن البطولة بصحة جيدة للغاية. نحن لا نتراخى، لكن الاهتمام هائل بالفورمولا واحد".

وأردف: "ما يسرّنا هو التنوع الديموغرافي الجديد للجمهور وهذا يضفي نوعاً من التنوع، وتلك علامات مشجعة للغاية".

وأوضح برون أنه وبالرغم من عدم إعجاب بعض المتابعين بصيغة السباقات القصيرة، لكنها توفر نوعاً من الترفيه الإضافي أيام السبت.

كما أنه لا يعارض بالكامل فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة، لكنه يرى فيها خطوة بعيدة المنال حالياً.

فقال: "هناك جدل دائم حول شبكة الانطلاق المعكوسة، فقد تؤمن ترفيهاً كبيراً حقاً وأعتقد أن هناك الكثيرين يودون رؤيتها تُطبق".

وأكمل: "لكن البعض الآخر يرى أنها مصطنعة، لذا علينا توخي الحذر الكبير في مثل هذه المسائل".

قبل السباق القصير تصوير: صور موتورسبورت

وتابع: "لدينا السباقات القصيرة الآن، وبالنسبة لي، تمت إضافتها لأنها تمثل نوعاً من المنافسة. السائق الأفضل، الأذكى يفوز. وهي تمنح فرصاً إضافية للسائقين كي يظهروا مهاراتهم. أعتقد أن السباقات القصيرة رائعة".

وأردف: "لا أرى سبب اعتراض البعض عليها. علينا التحلي بذهنية منفتحة تناسب جميع المتابعين. يمكنني فهم سبب انقسام الآراء حول شبكة الانطلاق المعكوسة".

واختتم: "لكنني أعتقد أن الفورمولا واحد في مكانة رائعة. لدينا جمهور جديد ديناميكي ونحتاج لمواصلة التفاعل معه".