برون: الهيكل الجديد للفورمولا واحد لن يسمح لثغرات القوانين بتدمير البطولة

فتحت المراجعة الكبيرة للقوانين للموسم المقبل، التي تهدف لتحسين التسابق والمساعدة على تقريب أداء الفرق، الباب أمام استغلال المناطق الرماديّة في القوانين لإيجاد أفضليّة محتملة حاسمة.

لكنّ براون، الذي استغلّ فريقه الناشر المزدوج في موسم 2009 للفوز باللقب ذلك العام، وقال أنّ الهياكل التي يتمّ تجهيزها من شأنها المساعدة على تفادي هكذا سيناريو.

وأشار البريطاني على وجه الخصوص إلى عمليّة صنع القوانين الجديدة بين الفرق وصانعي القوانين في الفورمولا واحد ستكون عاملًا أساسيًا لتحسين الوضع.

ويتضمّن الهيكل الجديد المقترح 10 أصواتٍ من قبل الفرق، والفورمولا واحد و"فيا". وستتطلّب التغييرات للعام التالي أغلبيّة "بسيطة" من 25 صوتًا، بينما ستحتاج التغييرات القريبة المدى دعمًا بأغلبيّة 28 صوتًا.

ذلك يعني أنّ هناك ظروفًا في حال وجد فيها فريقٌ أو اثنين ثغرة في القوانين، فلن يكونا قادرين على منع الآخرين من سدّ تلك الثغرة بشكلٍ فوري.

وبحديثه عن التغييرات المقترحة، قال برون: "كانت الحوكمة في السابق تتطلّب اتّفاق جميع الفرق من أجل اعتماد التغيير".

وأضاف: "نضغط لاعتماد نظام حوكمة يُمكننا فيه إجراء التغييرات التي تكون ذات موعد قريبٍ بالمقارنة مع الوضع الحاضر. لذا، إن استغللت ثغرة في المستقبل، فيُمكنك غلقها في السباق التالي، وهو ما لا يسعنا القيام به".

وأكمل: "إن برز فريقٌ ما بحلٍ لم يسبق اعتماده ولم يتخيّله أحد، ودمّر المبدأ الذي تُحاول القوانين بلوغه، فإنّ الحوكمة ستسمح بإيقاف ذلك، من خلال دعمٍ كافٍ من الفرق الأخرى. هذه فلسفة مختلفة بالكامل".

وأردف: "ما يحدث إثر ذلك أنّه عندما يتفطّن أحدهم إلى ثغرة فسيُفكّر في نفسه: هل أريد استغلالها والمجازفة بغلقها؟ أم أنّني أرغب بإعلام فيا بها؟".

ولا يعتقد برون بأنّ الهيكل الجديد سيحدّ من الابتكار، حيث يعتقد بأنّ الخطوات المتسارعة لتغيير القوانين لن يتمّ اعتمادها إلّا إن كان هناك استغلال واضحٌ لمنطقة رماديّة".

وقال حيال ذلك: "نريد منهم أن يكونوا الأفضل من خلال مجموعة قوانين مفهومة. أعتقد بأنّ عليهم التعويل علينا وعلى فيا بأن لا نُعاقب طرفًا يملك فكرة رائعة. وذلك غير موضوعيّ".

وأكمل: "أعتقد بأنّ فكرة رائعة هي التالي: هذا ما كنّا ننوي فعله، وأدركنا أنّ بوسعنا القيام بهذا. ذلك خيار مقبول، لكنّ الحوكمة في الفورمولا واحد جزءٌ حاسمٌ من العمليّة، مثل التغييرات الأخرى التي اعتمدناها".

وواصل حديثه بالقول: "يُمكنني أن أقبل أنّه مثل 2009 يُمكن لأحدهم الحصول على أفضليّة مبكّرة، ويُخطئ الآخرون.

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ عليك النظر في حقيقة أنّ ثلاثة فرق فقط فازت مؤخّرًا، وستُواصل تحقيق الانتصارات، كون لا أحد قريبٌ منها أصلًا".

وأكمل: "هناك خطر. وهناك فرصة في 2021 كي يحصل أحدهمٌ على أفضليّة بالمقارنة مع منافسيه. لكنّني أعتقد بأنّ إعادة الأمور إلى الصفر ضروريّة، عوضًا عن ذلك لا أعلم ما سيُصحّح الوضع الذي نحن فيه".

وعندما سُئل عن إمكانيّة تقديم موسم 2020 لمنافسات متقاربة جدًا بسبب استقرار القوانين، قال برون: "أجل، كان ذلك دفاعهم، إن كان بوسعي قول ذلك، حيث قالوا أنّنا إن واصلنا فحينها سيكون بوسع الفرق المنافسة التحسّن كون القوانين مستقرّة".

وأضاف: "لكنّ الاستقرار مقتصرٌ على الفرق الثلاثة، وهي فرقٌ تنفق ما يقارب نصف مليار جنيه استرليني. لا نعتقد بأنّ هذا وضعٌ جيّد. نريد أن تنجح فرق الفورمولا واحد من خلال طريقة مستدامة أكثر بكثير من الآن".