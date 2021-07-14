برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً

ستشهد جائزة بريطانيا الكبرى إقامة أول سباق تصفيات قصير في تاريخ البطولة يوم السبت، وبطول مئة كيلومتر، حيث ستحدد نتيجته ترتيب انطلاقة سباق يوم الأحد الرئيسي.

ويبدو مدراء البطولة واثقين من أن التغيير في الشكل الاعتيادي للجولة سيُعجب المتابعين، وسيمهّد الطريق أمام تطبيق هذه الفكرة في ست جولات، الموسم المقبل.

لكن برون، المدير الرياضي للفورمولا واحد، أوضح أن المدراء لن يواصلوا بخطة اعتماد تلك السباقات إن لم تثبت الفكرة نجاحها هذا الموسم.

فقال: "لن نفرضها أبداً إن لم تثبت الفكرة نجاحها. لا معنى من اعتمادها إن لم يحبها الجمهور، إن لم نرَ تفاعلاً قوياً من المتابعين".

وتابع: "أعتقد أن أحد أفضل الجوانب في هذه المسألة يتمحور حول تطبيقها فقط في ثلاث جولات. وليس كما كان الحال في الماضي، عندما كنا نريد تغيير أمر ما فإننا كنا نطبقه على كامل الموسم".

وأردف: "جميعنا نذكر مشاكل التصفيات الإقصائية سيئة الذكر، منذ عدة سنوات. أعتقد أنه حينها توقع الجميع لها مستقبلاً سيئاً وهذا ما حصل بالفعل".

واسترسل: "لذا سنجرّب هذه الفكرة في الجولات الثلاث هذا الموسم. إن لم يحالفها النجاح، وإن لم نرَ منها أيّ أمل، حينها سنبحث في مبادرات أخرى".

وفي حال قررت البطولة المواصلة بالفكرة لموسم 2022، حينها ستواجه خياراً صعباً حيال الجولات التي ستطبق سباقات التصفيات القصيرة.

لكن برون أكد أن البطولة "لن تبيع" تطبيق هذه الصيغة للحلبة التي ستدفع أكثر، نظراً لأن ذلك قد يعني المخاطرة بتطبيقها ضمن حلبات غير مناسبة لها.

فقال: "لدينا قسم مختص بالأمور التجارية، ولدينا قسم مختص بالأمور الرياضية".

وتابع: "لدينا ستيفانو (دومينيكالي) وأنا، واثنان آخران، نقدم الاقتراحات حيال الحلبات المرشّحة، وللفرق رأيها كذلك. والقرارات ستكون مزيجاً من كل ذلك".

وأكمل: "آمل أن نصل لتحقيق الفوائد التجارية ضمن جميع الحلبات التي نزورها مع سباقات التصفيات القصيرة، لأن ذلك سيشكل حافزاً إضافياً".

وأردف: "لذا لن نبيع هذه الاستضافة، لأنها يجب أن تحقق النجاح. إذ في حال استضافتها حلبة غير مناسبة، فقد لا تكون الفوائد وفق المرجوّ منها، وبالتالي سينعكس الأمر سلباً على التجربة بأكملها".

واختتم: "أعتقد أنه علينا ضمان الاستضافة ضمن حلبات قادرة على تقديم الحماسة والنجاح، ومن هناك ننطلق".